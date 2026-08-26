Os agentes encontraram maconha, haxixe e skank, além de uma balança de precisão - Reprodução/Polícia Civil

Os agentes encontraram maconha, haxixe e skank, além de uma balança de precisãoReprodução/Polícia Civil

Publicado 26/08/2026 17:50

Rio – Foi preso nesta quarta-feira (26) um homem suspeito de tráfico interestadual de drogas. Alexandre Barata Lydia era investigado desde 2025 por um suposto um esquema de envio de entorpecentes do Rio de Janeiro para Brasília e foi localizado em um imóvel em Laranjeiras, na Zona Sul.





Segundo a Polícia Civil, Alexandre utilizava nomes fictícios e recorria aos Correios para despachar as drogas. As investigações apontaram que o esquema envolvia o envio de maconha, skank e ice para destinatários no Distrito Federal. De acordo com os policiais, as duas últimas substâncias são consideradas pelos usuários como drogas "gourmetizadas", o que aumenta o valor de venda e, consequentemente, a margem de lucro dos traficantes.



A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No imóvel, os agentes encontraram maconha, haxixe e skank, além de uma balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas e tesouras.



A ação foi resultado do compartilhamento de informações entre as polícias civis do Rio e do Distrito Federal. Conforme a corporação, os agentes cariocas realizaram diligências de inteligência e monitoramento para localizar o investigado e acompanhar sua movimentação. A ação foi de policiais civis da 23ª DP (Méier), de agentes da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) e da Polícia Civil do Distrito Federal. O homem foi encaminhado ao sistema prisional do Rio e permanecerá à disposição da Justiça. LEIA MAIS: Aumento da violência faz motoristas de ônibus deixarem linhas no Rio Segundo a Polícia Civil, Alexandre utilizava nomes fictícios e recorria aos Correios para despachar as drogas. As investigações apontaram que o esquema envolvia o envio de maconha, skank e ice para destinatários no Distrito Federal. De acordo com os policiais, as duas últimas substâncias são consideradas pelos usuários como drogas "gourmetizadas", o que aumenta o valor de venda e, consequentemente, a margem de lucro dos traficantes.A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No imóvel, os agentes encontraram maconha, haxixe e skank, além de uma balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas e tesouras.A ação foi resultado do compartilhamento de informações entre as polícias civis do Rio e do Distrito Federal. Conforme a corporação, os agentes cariocas realizaram diligências de inteligência e monitoramento para localizar o investigado e acompanhar sua movimentação. A ação foi de policiais civis da 23ª DP (Méier), de agentes da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) e da Polícia Civil do Distrito Federal. O homem foi encaminhado ao sistema prisional do Rio e permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Alexandre Barata Lydia. O espaço segue aberto para manifestações.