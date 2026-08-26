Os agentes encontraram maconha, haxixe e skank, além de uma balança de precisãoReprodução/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, Alexandre utilizava nomes fictícios e recorria aos Correios para despachar as drogas. As investigações apontaram que o esquema envolvia o envio de maconha, skank e ice para destinatários no Distrito Federal. De acordo com os policiais, as duas últimas substâncias são consideradas pelos usuários como drogas "gourmetizadas", o que aumenta o valor de venda e, consequentemente, a margem de lucro dos traficantes.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No imóvel, os agentes encontraram maconha, haxixe e skank, além de uma balança de precisão, embalagens para acondicionamento de drogas e tesouras.
A ação foi resultado do compartilhamento de informações entre as polícias civis do Rio e do Distrito Federal. Conforme a corporação, os agentes cariocas realizaram diligências de inteligência e monitoramento para localizar o investigado e acompanhar sua movimentação. A ação foi de policiais civis da 23ª DP (Méier), de agentes da Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) e da Polícia Civil do Distrito Federal. O homem foi encaminhado ao sistema prisional do Rio e permanecerá à disposição da Justiça.
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