São Gonçalo: agressões, ameaças e episódios de violência sexual; Polícia Civil encontrou a adolescente em imóvel - Divulgação/PCERJ

São Gonçalo: agressões, ameaças e episódios de violência sexual; Polícia Civil encontrou a adolescente em imóvelDivulgação/PCERJ

Publicado 18/08/2026 11:41





Segundo a Polícia Civil, a adolescente relatou aos agentes que sofria agressões e ameaças e que, em algumas ocasiões, teria sido amarrada dentro de casa. A investigação começou após a 74ª DP receber informações de que uma adolescente estaria sendo mantida contra a própria vontade em uma residência. Policiais foram até o endereço e encontraram a jovem na companhia da mãe.



De acordo com os agentes, a adolescente estava assustada e apresentava sinais de abalo emocional. O imóvel também foi encontrado em condições consideradas insalubres, com lixo, restos de comida e outros materiais espalhados pelo local.



Durante o atendimento, a jovem afirmou que as agressões eram recorrentes e que era impedida de deixar a residência. Ela também relatou já ter sido amarrada pela própria mãe. No quarto, os policiais encontraram uma corda e medicamentos psicotrópicos. No quintal, foram localizados pedaços de madeira quebrados e restos de tijolos. Segundo a investigação, a adolescente apontou os objetos como materiais que teriam sido utilizados nas agressões.



Jovem também relatou violência sexual

São Gonçalo - Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (17), em São Gonçalo, suspeita de manter a própria filha adolescente em cárcere privado. A jovem foi localizada por policiais da 74ª DP (Alcântara) dentro de uma residência em uma comunidade do bairro Santa Luzia.Segundo a Polícia Civil, a adolescente relatou aos agentes que sofria agressões e ameaças e que, em algumas ocasiões, teria sido amarrada dentro de casa. A investigação começou após a 74ª DP receber informações de que uma adolescente estaria sendo mantida contra a própria vontade em uma residência. Policiais foram até o endereço e encontraram a jovem na companhia da mãe.De acordo com os agentes, a adolescente estava assustada e apresentava sinais de abalo emocional. O imóvel também foi encontrado em condições consideradas insalubres, com lixo, restos de comida e outros materiais espalhados pelo local.Durante o atendimento, a jovem afirmou que as agressões eram recorrentes e que era impedida de deixar a residência. Ela também relatou já ter sido amarrada pela própria mãe. No quarto, os policiais encontraram uma corda e medicamentos psicotrópicos. No quintal, foram localizados pedaços de madeira quebrados e restos de tijolos. Segundo a investigação, a adolescente apontou os objetos como materiais que teriam sido utilizados nas agressões.

Durante o atendimento, a adolescente contou aos policiais que também teria sido vítima de violência sexual. Os relatos envolvem o período em que a mãe mantinha um relacionamento com um homem que atualmente está preso. Segundo a jovem, a mãe permitia que ela dormisse no mesmo local que esse homem.



O caso foi encaminhado para uma escuta especializada, procedimento utilizado para ouvir crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. De acordo com a Polícia Civil, durante o atendimento, a adolescente relatou outros episódios e confirmou situações de violência sexual. A mulher foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A identidade dela não foi divulgada.



A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer todos os episódios relatados pela adolescente e verificar se outras pessoas tiveram participação nas violências. Os investigadores também buscam identificar quando os crimes teriam começado e a extensão dos fatos denunciados. A adolescente passou a receber atendimento pela rede de proteção destinada a crianças e adolescentes vítimas de violência.