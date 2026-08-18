São Gonçalo: projeto do PLAC foi explicado pela representante da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Maitê NolascoRenan Otto
São Gonçalo realiza oficina para elaboração do Plano Local de Ação Climática
Atividade reuniu representantes do governo municipal, estadual e sociedade civil no Lavourão
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Oportunidades são de trabalho para analistas, supervisores, eletricistas e técnicos
Inscrições devem ser feitas através de um formulário no site da empresa Enel
Cidade Ilustrada finaliza painel inspirado no histórico Palacete do Mimi
Obra instalada no corredor viário do MUVI resgata a memória de um dos mais importantes patrimônios históricos de São Gonçalo
DCO realiza limpeza de redes de águas pluviais por toda São Gonçalo
Trabalho complementa obras de drenagem que são realizadas pela cidade
Idoso de 77 anos é preso durante operação em São Gonçalo; família contesta acusação
Emanoel Gonçalves Capacia estava em estabelecimento no bairro Amendoeira; defesa entrou com pedido de habeas corpus
Motociclista é preso após usar passarela de pedestres na RJ-104
Homem desobedeceu à ordem de parada no Colubandê e foi detido; consulta na delegacia apontou mandado de prisão por tráfico
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