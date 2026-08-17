São Gonçalo: vagas de emprego para diversas áreas em cidades do leste fluminenseDivulgação/Ascom
Oportunidades são de trabalho para analistas, supervisores, eletricistas e técnicos
Inscrições devem ser feitas através de um formulário no site da empresa Enel
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