São Gonçalo: principal objetivo da ação é minimizar os impactos das chuvas, que podem causar graves alagamentos caso as redes de águas pluviais estejam obstruídas - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: principal objetivo da ação é minimizar os impactos das chuvas, que podem causar graves alagamentos caso as redes de águas pluviais estejam obstruídasJonnathan Smith/Ascom

Publicado 17/08/2026 15:29

São Gonçalo - As equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO), ligado à Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo , continuam atuando regularmente pela cidade com os trabalhos de limpeza e desobstrução de redes de águas pluviais. Nesta segunda-feira (17), equipes atuaram em vários bairros, incluindo Mutuá e Trindade.

O principal objetivo da ação é minimizar os impactos das chuvas, que podem causar graves alagamentos caso as redes de águas pluviais estejam obstruídas. O trabalho complementa as diversas obras de macro e microdrenagem que são realizadas pela cidade, incluindo as do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). Além da limpeza de rede, o DCO realiza serviços de recuperação de passeio público, limpeza, capina e raspagem, retirada de troncos, recuperação de caixa e troca de manilhas, dentre outros. Nesta segunda-feira, foram realizados trabalhos nos bairros Pita, Sete Pontes, Tribobó, Covanca, Porto Velho, Venda da Cruz, Centro, Colubandê, Mutuá, Boaçu, Nova Cidade, Trindade, Zé Garoto e Mutuaguaçu.

"Nossos trabalhos são realizados diariamente. Em momentos de chuvas críticas, as equipes da Conservação ficam de plantão para lidar com quaisquer problemas que possam surgir, incluindo quedas de árvores e alagamentos. Apesar de limparmos as ruas, pedimos que a população evite jogar resíduos pelas vias públicas que, além de poluírem o meio ambiente, também acabam indo para as redes pluviais. O trabalho é nosso, mas a população pode auxiliar com o cuidado com a nossa cidade", afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.

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