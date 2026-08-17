São Gonçalo: principal objetivo da ação é minimizar os impactos das chuvas, que podem causar graves alagamentos caso as redes de águas pluviais estejam obstruídasJonnathan Smith/Ascom
DCO realiza limpeza de redes de águas pluviais por toda São Gonçalo
Trabalho complementa obras de drenagem que são realizadas pela cidade
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