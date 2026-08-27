Alunos da UFRJ realizaram assembleias nesta quinta-feiraAna Fernanda Freire / Agência O Dia
Alunos ouvidos pelo O Dia condenaram a atitude de um homem que entrou na sala de aula com uma camiseta da banda britânica Death in June, conhecida por utilizar símbolos, nomes e uniformes militares vinculados ao nazismo. Uma estudante, que preferiu não se identificar, afirmou que já foram encontrados adesivos com dizeres fascistas nas proximidades do campus, que fica no Largo de São Francisco.
Além do nome da banda, a roupa apresentava uma caveira associada ao movimento fascista que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, sob a liderança de Adolf Hitler. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o aluno sendo agredido por outros discentes enquanto era levado para fora do campus.
O pós-graduando Alexandre Borges, de 27 anos, pediu seriedade nas investigações para que casos de apologia ao nazismo não aconteçam na universidade.
“Esperamos que os movimentos dos estudantes e da universidade sejam de levar esse caso a sério. Se uma pessoa que está dentro de um curso de humanidades, em um prédio que debate a memória do que aconteceu no nosso país, se sente confortável a ponto de ostentar símbolos nazistas, isso deve ser um alerta para toda comunidade acadêmica. Precisa haver uma reação para que não seja normalizada”, comentou Alexandre.
Outros estudantes afirmaram que as agressões aconteceram por falta de uma defesa institucional para coibir os crimes de apologia. “Deixaram ele entrar com essa camiseta, xingar alunos”, contou uma jovem que preferiu não se identificar.
“O caso de agressão aconteceu porque a instituição não nos deu recursos para nos defendermos contra ele. Por mais que a violência tenha sido lamentável, os alunos foram levados a isso por não haver uma defesa institucional contra esse tipo de situação”, concluiu.
A apologia ao nazismo é crime no Brasil. A Lei nº 7.716/1989 prevê punição para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada com a finalidade de divulgar o nazismo.
A investigação deverá esclarecer tanto o contexto da utilização dos símbolos pelo estudante quanto as circunstâncias da briga e a eventual responsabilidade dos envolvidos nas agressões.
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