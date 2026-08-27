Gari João Batista P. Tavares salvou cachorro que foi levado pelo mar durante ressaca em Copacabana - Reprodução de vídeo

Gari João Batista P. Tavares salvou cachorro que foi levado pelo mar durante ressaca em CopacabanaReprodução de vídeo

Publicado 27/08/2026 11:27

Rio - Um gari salvou um cachorro que estava sendo levado pelo mar na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (26). Devido a ressaca , a água invadiu a faixa de areia, o calçadão e a ciclovia. Após o resgate realizado por João Batista Paulino Tavares, o tutor reencontrou o animal. Vídeo!

Através das redes sociais, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) compartilhou registros do momento. Com o cãozinho no colo, João Batista chegou a demonstrar interesse em adotá-lo, antes do tutor aparecer. "Cadê o dono? Vou levar, hein", disse ele. Vale lembrar que o resgate ocorreu no Dia Mundial do Cão , data que celebra o amor pelo "melhor amigo do homem".

Ressaca

Na segunda-feira (24), o Centro de Operações Rio emitiu um alerta de ressaca. A ciclovia Tim Maia precisou ser interditada no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal. De acordo com a Marinha do Brasil, ondas de 2,5 a 3 metros podiam atingir a orla entre segunda e até às 9h desta quinta-feira (27).



Honestidade

Na última quarta-feira (19), o gari Fabiano Cândido da Silva demonstrou honestidade ao encontrar uma bolsa com dinheiro e diversos pertences pessoais em meio ao lixo enquanto trabalhava, em Realengo, na Zona Oeste. A partir deste momento, o profissional não descansou até achar o dono e devolver os objetos.