Gari João Batista P. Tavares salvou cachorro que foi levado pelo mar durante ressaca em CopacabanaReprodução de vídeo
Vídeo: Gari salva cachorro levado pelo mar durante ressaca em Copacabana
João Batista Paulino Tavares chegou a demonstrar interesse em adotar o animal; tutor do cãozinho o reencontrou após resgate
X do Nuno
Discussão sobre fim da escala 6x1 disputa voto e não se baseia em produtividade e saúde
TRE barra Garotinho de debates, propaganda e fundo eleitoral
Decisão unânime do tribunal atinge campanha do ex-governador; defesa contesta da decisão e promete recorrer ao TSE para reverter a medida
Ataque a tiros deixa um morto em Nilópolis
Criminosos abriram fogo contra grupo reunido próximo à estação de Olinda; dono de estabelecimento ficou ferido
Avião sai da pista e voos são suspensos no Aeroporto Santos Dumont
Aeronave de pequeno porte foi parar na área gramada durante o pouso
Homens são baleados durante ataque a tiros no Recreio
Vítimas acabaram sendo socorridas após disparos dentro de uma barbearia na comunidade do Terreirão; agentes do 31º BPM estiveram no local
Eleições 2026: candidatos ao Governo conversam com eleitores pelo RJ
Eduardo Paes esteve em Volta Redonda nesta quinta-feira (27); já Douglas Ruas participou de uma caminhada no Cacuia, na Ilha do Governador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.