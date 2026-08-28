Publicado 28/08/2026 00:00

O fim da escala 6x1 deveria ser debatido com base em produtividade, saúde e capacidade de adaptação das empresas. Mas o mérito virou detalhe. Governo e oposição não disputam a melhor solução para o país, disputam quem ficará com o voto do trabalhador. É campanha, não debate.

Desemprego em 5,3% é uma boa notícia. Mas emprego não significa, sozinho, economia saudável. Estatística de ocupação não mede prosperidade. O país segue em marcha lenta, com crédito caro e famílias endividadas. Avanço real é ter renda para consumir, investir e planejar o futuro.