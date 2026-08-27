Local onde houve o ataque a tiros no Recreio - Reprodução/Redes sociais

Local onde houve o ataque a tiros no RecreioReprodução/Redes sociais

Publicado 27/08/2026 19:36

Rio - Dois homens foram baleados dentro de uma barbearia na comunidade do Terreirão , no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (27). Segundo informações preliminares, criminosos entraram no estabelecimento e abriram fogo contra as vítimas, que estavam no local.





A polícia aponta possível ligação de Vitor Faísca com a milícia que atua no Terreirão. Os investigadores afirmaram também a suspeita de uma



Silvio Lisboa possui, segundo a polícia, três anotações criminais por roubo. Ainda não há informações que indiquem participação dele na disputa entre grupos criminosos ou que esclareçam se os atiradores pretendiam atingir especificamente o funcionário do estabelecimento.

Os baleados foram identificados como Vitor Honorato da Silva, conhecido como Vitor Faísca, de 37 anos, ex-jogador de futebol, e Silvio Lisboa de Carvalho da Silva, de 28, funcionário da barbearia. Após os disparos, os dois receberam atendimento e seguiram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Por meio de nota, a unidade informou que o estado de saúde dos dois é estável.A polícia aponta possível ligação de Vitor Faísca com a milícia que atua no Terreirão. Os investigadores afirmaram também a suspeita de uma eventual participação dele na morte de um homem na própria comunidade na quarta-feira (26). Silvio Lisboa possui, segundo a polícia, três anotações criminais por roubo. Ainda não há informações que indiquem participação dele na disputa entre grupos criminosos ou que esclareçam se os atiradores pretendiam atingir especificamente o funcionário do estabelecimento.



Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados após moradores relatarem os disparos. A ocorrência permanecia em andamento durante a noite desta quinta-feira, enquanto as circunstâncias do ataque continuavam sob apuração.