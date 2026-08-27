Local onde houve o ataque a tiros no RecreioReprodução/Redes sociais
A polícia aponta possível ligação de Vitor Faísca com a milícia que atua no Terreirão. Os investigadores afirmaram também a suspeita de uma eventual participação dele na morte de um homem na própria comunidade na quarta-feira (26).
Silvio Lisboa possui, segundo a polícia, três anotações criminais por roubo. Ainda não há informações que indiquem participação dele na disputa entre grupos criminosos ou que esclareçam se os atiradores pretendiam atingir especificamente o funcionário do estabelecimento.
Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados após moradores relatarem os disparos. A ocorrência permanecia em andamento durante a noite desta quinta-feira, enquanto as circunstâncias do ataque continuavam sob apuração.
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