Adolescente é apreendido por suspeita de estupro coletivo contra jovem de 13 anos em São João de Meriti - Divulgação PCRJ

Adolescente é apreendido por suspeita de estupro coletivo contra jovem de 13 anos em São João de MeritiDivulgação PCRJ

Publicado 27/08/2026 18:28





Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti cumpriram o mandado de busca e internação expedido pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso do município. O jovem permanece à disposição da Justiça para a aplicação de medidas socioeducativas. Rio - Um adolescente de 17 anos acabou apreendido, nesta quinta-feira (27), por suspeita de participação no estupro coletivo de uma menina de 13 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em 2 de fevereiro deste ano. Todos os adultos presos e o menor infrator foram reconhecidos pela vítima.Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti cumpriram o mandado de busca e internação expedido pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso do município. O jovem permanece à disposição da Justiça para a aplicação de medidas socioeducativas.





Ao todo, a vítima identificou oito envolvidos no abuso.



As equipes policiais também prenderam Samir Luan Evangelista dos Santos, 28, em 15 de fevereiro, além de Wellington de Medeiros da Silva, de 25 anos, e Kalayne Teixeira, no dia 11 do mesmo mês. A apuração aponta que Kalayne teria segurado a adolescente durante a violência.



Fábio Rayan Santos de Jesus, 18, consta como desaparecido em registro feito pela família. Um dos suspeitos apontados pela vítima acabou morto no dia 5 de fevereiro, durante um ataque de traficantes rivais. Segundo a delegada titular da Deam de São João de Meriti, Vanessa Martins, a adolescente teria sido confundida com outra jovem que, segundo as investigações, atuava no chamado "tráfico de informações", levando informações de uma comunidade para outra. A vítima teria sido abordada e levada para outro local para fornecer informações sobre um traficante rival do Comando Vermelho.Ao todo, a vítima identificou oito envolvidos no abuso. Entre eles está Matheus Eduardo da Silva Fernandes, o Tapur, 22, apontado pelas investigações como gerente-geral do tráfico em Vilar dos Teles, detido em maio.As equipes policiais também prenderam Samir Luan Evangelista dos Santos, 28, em 15 de fevereiro, além de Wellington de Medeiros da Silva, de 25 anos, e Kalayne Teixeira, no dia 11 do mesmo mês. A apuração aponta que Kalayne teria segurado a adolescente durante a violência.Fábio Rayan Santos de Jesus, 18, consta como desaparecido em registro feito pela família. Um dos suspeitos apontados pela vítima acabou morto no dia 5 de fevereiro, durante um ataque de traficantes rivais.

De acordo com a delegada, todos os adultos identificados já respondem ao processo criminal na Justiça.

Relembre o caso

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a adolescente morava perto da comunidade do Trio de Ouro, controlada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), e frequentava o local para visitar parentes. Durante uma dessas visitas, ela foi confundida pelos criminosos com a namorada de um traficante da facção rival do Comando Vermelho (CV).



Por conta do suposto vínculo, a jovem foi submetida a um "tribunal do tráfico", que a sentenciou ao estupro coletivo. Além da violência sexual, a vítima foi atingida por um tiro de raspão na cabeça. Ela só foi liberada após um dos criminosos perceber o equívoco. Ao todo, sete pessoas, incluindo uma mulher e um adolescente, participaram do crime.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral