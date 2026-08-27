Vacinação antirrábica reforça a proteção de cães e gatos contra a raivaFoto: Ilustração
A ação ocorrerá das 9h às 17h e contemplará bairros como Ramos, Bonsucesso, Manguinhos, Olaria, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Penha, Penha Circular, Brás de Pina, Vigário Geral, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Inhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Jacarezinho, Méier, Engenho de Dentro, Lins de Vasconcelos, Pilares, Riachuelo, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Irajá, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vista Alegre, Rocha Miranda e Colégio.
Segundo a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença.
“A raiva não tem cura, mata e é transmissível aos seres humanos. Se você mora em um dos bairros atendidos, leve seu cão ou gato para tomar uma dose de amor e proteção”, afirmou.
De acordo com a Prefeitura, a expectativa é ampliar em 20% o número de animais vacinados em relação ao ano passado. Em 2025, 378.825 cães e gatos receberam a dose antirrábica na cidade.
A SMPDA orienta que os cães sejam levados aos postos utilizando coleira e guia curta. Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, o que facilita o manejo e garante mais segurança durante a vacinação.
O uso de focinheira é obrigatório para cães considerados agressivos ou de raças como pitbull, rottweiler, doberman e fila, entre outras que apresentam maior tendência à agressividade.
A vacina é indicada para animais com mais de três meses de idade, independentemente do porte ou peso. Não podem ser imunizados animais gestantes ou que apresentem algum quadro de doença. A recomendação é que o tutor seja maior de idade e, se possível, apresente a carteira de vacinação do pet.
Após a etapa deste sábado, a campanha terá novas fases nos dias 19 de setembro, 17 de outubro e 7 de novembro, em outras regiões da cidade.
Os endereços completos dos postos de vacinação podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e nas redes sociais do órgão.
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