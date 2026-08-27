O candidato ao Governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, após o primeiro Debate das Eleições 2026 - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

O candidato ao Governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, após o primeiro Debate das Eleições 2026Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 27/08/2026 21:56 | Atualizado 27/08/2026 21:58

Rio – O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) decidiu, por unanimidade, nesta quinta-feira (27), impedir que Anthony Garotinho (Republicanos) utilize recursos do fundo eleitoral, participe da propaganda gratuita no rádio e na TV e compareça aos debates da disputa pelo Palácio Guanabara. O pedido foi apresentado pelas coligações Juntos para Mudar e Coragem para Reconstruir.





A medida foi tomada após os desembargadores entenderem que o ex-governador permanece com os direitos políticos suspensos em razão de uma condenação por improbidade administrativa já transitada em julgado.

A decisão representa mais um revés para Garotinho às vésperas do julgamento do registro de candidatura, marcado para a próxima semana. O caso ainda pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Horas antes da sessão, a Procuradoria Regional Eleitoral reforçou o pedido para barrar a candidatura. Em parecer assinado pelo procurador regional eleitoral Flávio Paixão de Moura Júnior, o órgão destacou que a suspensão dos direitos políticos começou a valer em 11 de julho de 2025, data do trânsito em julgado da condenação.



Segundo o Ministério Público Eleitoral, a contagem da pena não admite retroação. Dessa forma, a sanção segue em vigor durante as eleições deste ano.



A condenação tem origem em uma ação ajuizada pelo Ministério Público em 2008. A investigação apontou supostas irregularidades em contratos da Secretaria Estadual de Saúde ligados ao programa Saúde em Movimento. Na época dos fatos, Garotinho ocupava o cargo de secretário de Governo durante a gestão de Rosinha Garotinho.



De acordo com a acusação, contratos firmados com a Fundação Procefet e outras entidades movimentaram cerca de R$ 234 milhões. O Ministério Público apontou uma rede de subcontratações envolvendo dezenas de organizações e calculou prejuízo bilionário aos cofres públicos.



A sentença impôs oito anos de suspensão dos direitos políticos, multa civil, ressarcimento ao erário, pagamento por danos morais coletivos e proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais. LEIA MAIS: Eleições 2026: candidatos ao Governo conversam com eleitores pelo RJ A medida foi tomada após os desembargadores entenderem que o ex-governador permanece com os direitos políticos suspensos em razão de uma condenação por improbidade administrativa já transitada em julgado.A decisão representa mais um revés para Garotinho às vésperas do julgamento do registro de candidatura, marcado para a próxima semana. O caso ainda pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Horas antes da sessão, a Procuradoria Regional Eleitoral reforçou o pedido para barrar a candidatura. Em parecer assinado pelo procurador regional eleitoral Flávio Paixão de Moura Júnior, o órgão destacou que a suspensão dos direitos políticos começou a valer em 11 de julho de 2025, data do trânsito em julgado da condenação.Segundo o Ministério Público Eleitoral, a contagem da pena não admite retroação. Dessa forma, a sanção segue em vigor durante as eleições deste ano.A condenação tem origem em uma ação ajuizada pelo Ministério Público em 2008. A investigação apontou supostas irregularidades em contratos da Secretaria Estadual de Saúde ligados ao programa Saúde em Movimento. Na época dos fatos, Garotinho ocupava o cargo de secretário de Governo durante a gestão de Rosinha Garotinho.De acordo com a acusação, contratos firmados com a Fundação Procefet e outras entidades movimentaram cerca de R$ 234 milhões. O Ministério Público apontou uma rede de subcontratações envolvendo dezenas de organizações e calculou prejuízo bilionário aos cofres públicos.A sentença impôs oito anos de suspensão dos direitos políticos, multa civil, ressarcimento ao erário, pagamento por danos morais coletivos e proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais.

Mesmo com o julgamento desta quinta, a situação eleitoral de Garotinho ainda depende da análise definitiva do pedido de registro. Até lá, o candidato permanecerá sem acesso aos recursos públicos de campanha, ao horário eleitoral gratuito e aos debates entre os concorrentes ao governo do estado.



Em nota, a defesa contestou a decisão. O advogado Admar Gonzaga afirmou que o tribunal avançou sobre questões jurídicas complexas e sustentou que existem precedentes favoráveis nos tribunais superiores.



A defesa informou que recorrerá imediatamente ao TSE para tentar reverter a medida e garantir a continuidade dos atos de campanha.



Veja a íntegra da nota



"A Defesa de Anthony Garotinho recebe, com serenidade e respeito institucional, a decisão proferida pelo Tribunal, embora discorde de seus fundamentos jurídicos.



Não obstante o julgamento ter se processado em sede cautelar, o Tribunal adentrou o mérito, procedendo a exame aprofundado de questões jurídicas complexas, sobre as quais militam fundamentos relevantes em sentido diverso, e que têm amparo na Jurisprudência dos Tribunais superior e do próprio Presidente do TSE, Ministro Nunes Marques.



A própria amplitude do debate evidencia que não se está diante de candidatura manifestamente inviável, mas de matéria juridicamente controvertida, a ser apreciada pelas instâncias competentes, com estrita observância do devido processo legal e de todos os argumentos expendidos pela Defesa, o que, lamentavelmente, não lhe foi facultado.



A Defesa adotará, com urgência, todas as medidas processuais cabíveis, a fim de reverter a decisão e assegurar que o ainda candidato, Anthony Garotinho, mantenha o direito de exercer todos os atos de campanha.", informou o advogado Admar Gonzaga.

