Momento após o crime, na Avenida Roberto da Silveira, em frente à estação ferroviária de OlindaReprodução/Redes sociais
Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após relatos de disparos na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Yuri Dias Barreto já sem vida.
De acordo com as primeiras informações, ocupantes de um veículo passaram pela via e efetuaram diversos disparos contra pessoas que participavam de um churrasco, em frente ao estabelecimento de motos.
Outra vítima é Raphael Andrade Souza, de 35 anos, conhecido como Rafa e proprietário da loja Rafa Motos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. Segundo a Prefeitura de Nilópolis, o homem não corre risco de morte.
Imagens captadas pelo Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON) estão sendo analisadas e devem auxiliar na identificação dos autores e do veículo utilizado na ação criminosa.
A DHBF realiza diligências para esclarecer a dinâmica do ataque, identificar os responsáveis e determinar a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre prisões.
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