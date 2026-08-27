Momento após o crime, na Avenida Roberto da Silveira, em frente à estação ferroviária de Olinda - Reprodução/Redes sociais

Momento após o crime, na Avenida Roberto da Silveira, em frente à estação ferroviária de OlindaReprodução/Redes sociais

Publicado 27/08/2026 21:47

Rio – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o ataque a tiros que deixou um homem morto e outras cinco pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (27), em Nilópolis. O crime aconteceu na Avenida Roberto da Silveira, em frente à estação ferroviária de Olinda, na entrada da loja Rafa Motos.





Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após relatos de disparos na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Yuri Dias Barreto já sem vida.



De acordo com as primeiras informações, ocupantes de um veículo passaram pela via e efetuaram diversos disparos contra pessoas que participavam de um churrasco, em frente ao estabelecimento de motos.



Outra vítima é Raphael Andrade Souza, de 35 anos, conhecido como Rafa e proprietário da loja Rafa Motos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. Segundo a Prefeitura de Nilópolis, o homem não corre risco de morte. LEIA MAIS: Avião sai da pista e voos são suspensos no Aeroporto Santos Dumont Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após relatos de disparos na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Yuri Dias Barreto já sem vida.De acordo com as primeiras informações, ocupantes de um veículo passaram pela via e efetuaram diversos disparos contra pessoas que participavam de um churrasco, em frente ao estabelecimento de motos.Outra vítima é Raphael Andrade Souza, de 35 anos, conhecido como Rafa e proprietário da loja Rafa Motos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. Segundo a Prefeitura de Nilópolis, o homem não corre risco de morte.

Mais duas pessoas deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e outras duas no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

A Polícia Militar ressaltou que não realizava nenhuma operação na área quando os disparos ocorreram. Após o crime, equipes reforçaram o policiamento nas imediações da estação de Olinda.



Imagens captadas pelo Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON) estão sendo analisadas e devem auxiliar na identificação dos autores e do veículo utilizado na ação criminosa.



A DHBF realiza diligências para esclarecer a dinâmica do ataque, identificar os responsáveis e determinar a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre prisões.