"Rosin 157", condenado por roubo, foi preso na GamboaDivulgação PCRJ
Segundo a corporação, ele agia acompanhado de um comparsa e abordava turistas que circulavam pela orla da Zona Sul. O último crime atribuído a ele ocorreu no ano passado, quando três celulares foram roubados de visitantes na Avenida Atlântica, em Copacabana.
Rosemilson também já havia sido preso em flagrante em 2020 por outro roubo de celular, desta vez na Avenida Presidente Vargas, no Centro. Na ocasião, ele teria assaltado uma mulher e acabou preso por policiais militares após populares pedirem ajuda. Os agentes recuperaram o aparelho da vítima, que reconheceu o criminoso.
A prisão desta sexta-feira ficou a cargo de agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que cumpriram o mandado de prisão condenatória. Segundo a corporação, o homem não ofereceu resistência.
Após a prisão, Rosemilson será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-RJ), onde ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
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