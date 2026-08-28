Homem investigado por roubo de carga em São João de Meriti é preso - Divulgação PCRJ

Homem investigado por roubo de carga em São João de Meriti é presoDivulgação PCRJ

Publicado 28/08/2026 15:24

Rio - Um homem de 19 anos, investigado por envolvimento em roubos de cargas na Baixada Fluminense foi preso na manhã desta sexta-feira (28). Contra o suspeito, que não teve a identificação divulgada, havia um mandado de prisão preventiva.

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Segundo as investigações, ele é apontado como autor de um roubo de carga ocorrido em março deste ano, em São João de Meriti. Ele já possui uma anotação por adulteração de sinal identificador de veículo. A captura ocorreu após equipes de inteligência monitorarem o investigado até conseguirem localizá-lo.



O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (SSISPEN/SEAP). Após o cumprimento das formalidades legais, o homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo as investigações, ele é apontado como autor de um roubo de carga ocorrido em março deste ano, em São João de Meriti. Ele já possui uma anotação por adulteração de sinal identificador de veículo. A captura ocorreu após equipes de inteligência monitorarem o investigado até conseguirem localizá-lo.O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (SSISPEN/SEAP). Após o cumprimento das formalidades legais, o homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral