Julio Cesar é condenado a mais de 18 anos de prisão por agredir e tentar matar a ex-mulher - Reprodução/ Redes Sociais

Julio Cesar é condenado a mais de 18 anos de prisão por agredir e tentar matar a ex-mulherReprodução/ Redes Sociais

Publicado 28/08/2026 18:29 | Atualizado 28/08/2026 18:35

Rio - A Justiça condenou Julio Cesar Magalhães a 18 anos e quatro meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Ana Patrícia Araújo Magalhães, em Maricá, na Região Metropolitana. A decisão foi obtida nesta quinta-feira (27) pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Maricá.

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Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ana Patrícia estava dentro do carro conduzido pelo ex-companheiro quando começou a ser agredida. Durante a violência, parte do corpo da mulher ficou para fora do veículo e ela acabou arrastada pela via.



Ainda de acordo com o MPRJ, depois que pessoas que estavam no local prestaram auxílio à vítima, Julio Cesar retornou com o veículo e a atropelou. De acordo com a denúncia, a mulher não foi morta em razão do do atendimento prestado, que ficou gravemente ferida e precisou de cuidados médicos urgentes.



Relembre o caso



foi agredida e atropelada diversas vezes pelo ex-companheiro, Julio Cesar Magalhães, em Itaipuaçu. Segundo a denúncia, os dois estavam no carro quando começaram as agressões. A vítima conseguiu sair do veículo, mas foi atingida e arrastada pelo automóvel.



Ana Patrícia ficou internada por 22 dias e sofreu graves lesões, incluindo fraturas e ferimentos em diversas partes do corpo. Ela ficou com sequelas físicas e psicológicas e passou a usar cadeira de rodas. Julio Cesar foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ana Patrícia estava dentro do carro conduzido pelo ex-companheiro quando começou a ser agredida. Durante a violência, parte do corpo da mulher ficou para fora do veículo e ela acabou arrastada pela via.Ainda de acordo com o MPRJ, depois que pessoas que estavam no local prestaram auxílio à vítima, Julio Cesar retornou com o veículo e a atropelou. De acordo com a denúncia, a mulher não foi morta em razão do do atendimento prestado, que ficou gravemente ferida e precisou de cuidados médicos urgentes. Em 17 de março de 2024, Ana Patrícia Araújo Magalhães foi agredida e atropelada diversas vezes pelo ex-companheiro, Julio Cesar Magalhães, em Itaipuaçu. Segundo a denúncia, os dois estavam no carro quando começaram as agressões. A vítima conseguiu sair do veículo, mas foi atingida e arrastada pelo automóvel.Ana Patrícia ficou internada por 22 dias e sofreu graves lesões, incluindo fraturas e ferimentos em diversas partes do corpo. Ela ficou com sequelas físicas e psicológicas e passou a usar cadeira de rodas. Julio Cesar foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral