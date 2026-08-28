Julio Cesar é condenado a mais de 18 anos de prisão por agredir e tentar matar a ex-mulherReprodução/ Redes Sociais
Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ana Patrícia estava dentro do carro conduzido pelo ex-companheiro quando começou a ser agredida. Durante a violência, parte do corpo da mulher ficou para fora do veículo e ela acabou arrastada pela via.
Ainda de acordo com o MPRJ, depois que pessoas que estavam no local prestaram auxílio à vítima, Julio Cesar retornou com o veículo e a atropelou. De acordo com a denúncia, a mulher não foi morta em razão do do atendimento prestado, que ficou gravemente ferida e precisou de cuidados médicos urgentes.
Relembre o caso
Em 17 de março de 2024, Ana Patrícia Araújo Magalhães foi agredida e atropelada diversas vezes pelo ex-companheiro, Julio Cesar Magalhães, em Itaipuaçu. Segundo a denúncia, os dois estavam no carro quando começaram as agressões. A vítima conseguiu sair do veículo, mas foi atingida e arrastada pelo automóvel.
Ana Patrícia ficou internada por 22 dias e sofreu graves lesões, incluindo fraturas e ferimentos em diversas partes do corpo. Ela ficou com sequelas físicas e psicológicas e passou a usar cadeira de rodas. Julio Cesar foi preso pela Polícia Militar minutos após o crime.
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