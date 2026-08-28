Juanzinho confessou que o carro de roubo e que havia colocado outras placasReprodução/Policia Civil

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Leonardo Brito
Rio – Policiais civis da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam ontem (27), um homem flagrado com um carro roubado e com as placas adulteradas. O suspeito foi identificado como Juan Victor Gomes de Paula, conhecido como "Juanzinho 57".
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A prisão aconteceu em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, agentes do setor de inteligência da delegacia receberam informações sobre a localização do homem e iniciaram buscas pela região.

Os policiais encontraram Juan Victor dirigindo um Chevrolet Onix branco. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, mas acabou cercado e preso.

Durante a abordagem, os agentes descobriram que o veículo havia sido roubado. As placas originais também tinham sido trocadas para dificultar a identificação do automóvel.

Ainda segundo a polícia, Juan Victor confessou que sabia que o carro era produto de roubo e admitiu ter colocado outras placas no veículo. Ele, porém, negou ter participado do assalto.

O suspeito possui antecedentes por receptação, de acordo com a investigação. Ele foi levado para a 31ª DP, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As investigações continuam e Juan seguirá preso. A Polícia Civil pretende apresentar o preso a possíveis vítimas de outros roubos registrados na região para verificar eventual reconhecimento.
A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Juan Victor Gomes de Paula. O espaço segue aberto para posicionamentos. 