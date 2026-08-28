Incêndio atingiu imóvel na Rua do Bonfim, em São Cristóvão, Zona Norte - Reginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Incêndio atingiu imóvel na Rua do Bonfim, em São Cristóvão, Zona NorteReginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Publicado 28/08/2026 19:33