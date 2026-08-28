Incêndio atingiu imóvel na Rua do Bonfim, em São Cristóvão, Zona NorteReginaldo Pimenta/Arquivo O DIA
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica retornaram ao endereço nesta sexta. Os agentes encontraram uma porta fechada e, após entrarem no imóvel, localizaram o cadáver. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O corpo acabou sendo levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para identificação e os demais procedimentos.
Incêndio deixou outros dois mortos e dez feridos
O incêndio começou por volta das 21h30 de quarta-feira. O fogo atingiu o térreo de uma edificação de quatro andares, onde funcionava uma borracharia. Os pavimentos superiores abrigavam cerca de 20 quitinetes. Na ocasião, os bombeiros encontraram dois homens mortos.
Dez pessoas também precisaram de atendimento médico. Nove foram encaminhadas para hospitais municipais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seis pacientes já receberam alta.
Outros três permaneciam internados em estado grave. Dois estavam no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e um no Hospital Municipal do Andaraí, na Zona Norte. As causas do incêndio e as circunstâncias das mortes serão investigadas.
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