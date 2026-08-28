Coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima, morto nesta sexta (28) - Reprodução / Exército

Coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima, morto nesta sexta (28) Reprodução / Exército

Publicado 28/08/2026 18:14 | Atualizado 29/08/2026 06:37

Rio - Um homem morreu após cair com um parapente no mar da Praia de São Conrado, na Zona Sul, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo o Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), uma linha de pipa com cerol ou linha chilena teria atingido o equipamento durante o voo e provocado a queda. A vítima foi identificada como Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima, que era coronel do Exército.





O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h53 para atender à ocorrência, na altura da pista de pouso utilizada por praticantes de asa-delta e parapente. Equipes do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR), do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e da Coordenadoria de Embarcações de Resgate (CER) participaram do atendimento. LEIA MAIS: Belga preso por pedofilia é extraditado pela PF O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h53 para atender à ocorrência, na altura da pista de pouso utilizada por praticantes de asa-delta e parapente. Equipes do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR), do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e da Coordenadoria de Embarcações de Resgate (CER) participaram do atendimento.

Momento em que homem é resgatado no mar Reprodução/Redes sociais



Álvaro recebeu os primeiros socorros ainda no local e chegou a ser encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar do atendimento, ele não resistiu.



Durante o resgate, um militar do Corpo de Bombeiros que estava de folga também ajudou voluntariamente na ocorrência. O agente Ari Mesquita precisou de atendimento médico e foi transportado de aeronave até o GOA, na Lagoa. De lá, seguiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele segue em estado estável.

Álvaro recebeu os primeiros socorros ainda no local e chegou a ser encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar do atendimento, ele não resistiu.Durante o resgate, um militar do Corpo de Bombeiros que estava de folga também ajudou voluntariamente na ocorrência. O agente Ari Mesquita precisou de atendimento médico e foi transportado de aeronave até o GOA, na Lagoa. De lá, seguiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele segue em estado estável.

Alvaro Roberto Lima foi diretor do Centro de Programas Integrados da Funarte entre os anos de 2020 e 2021. Ocupou, ainda, o cargo de comandante do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias (CEP/FDC), entre 2013 e 2016.

Homem é resgatado após cair de parapente no mar de São Conrado



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/G6qgjKly7H — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2026

Clube aponta linha com cerol



Em nota publicada nas redes sociais, o Clube São Conrado de Voo Livre afirmou que linhas de pipa com cerol ou linha chilena estavam na área de voo e classificou o episódio como um ato criminoso.



Segundo a entidade, Álvaro teria servido de "escudo" para impedir que outro praticante fosse atingido pela linha. O clube informou que possui imagens da pipa e que trabalha para retirar os fios da região.



"Estamos prestando total auxílio aos familiares e iremos averiguar o ocorrido para tomar todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes", informou o CSCVL.



O clube também anunciou que o sábado (29) será dedicado a voos em homenagem ao coronel. A entidade afirmou que os pilotos vão sobrevoar a região em memória de Álvaro e de sua trajetória no voo livre. As circunstâncias da queda e a possível participação da linha de pipa no acidente deverão ser apuradas.

Nota da Secretaria Municipal de Saúde

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente Álvaro Ferreira chegou à unidade em parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipe médica, infelizmente não resistiu e faleceu. O outro paciente envolvido no acidente está internado com quadro de saúde estável."

Nota do Clube São Conrado de Voo Livre

"O Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL) informa que, na tarde de hoje, todos os associados da instituição foram vítimas de um ato criminoso causado por linhas de pipa com cerol / linha chilena na área de voo.



O ato acabou sendo contido porque o Coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima acabou servindo de escudo para salvar o próximo. O Coronel sempre serviu ao seu país e servia ao voo livre com dedicação exemplar.



O CSCVL já possui imagens da pipa e está providenciando a retirada das linhas do local. Estamos prestando total auxílio aos familiares e iremos averiguar o ocorrido para tomar todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes, em relação a esse ato criminoso, covarde e sem chance de defesa, que já vitimou inúmeras pessoas no Brasil e no mundo.



Informamos que o dia de amanhã será dedicado a um dia de voo em homenagem à vida e à trajetória do coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima. Voaremos em sua memória.



Atenciosamente,



Diretoria do Clube São Conrado de Voo Livre - CSCVL



José Carlos Srour de Mello e Bruno Menescal



Presidente e Vice-Presidente"