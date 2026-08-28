Coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima, morto nesta sexta (28) Reprodução / Exército
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h53 para atender à ocorrência, na altura da pista de pouso utilizada por praticantes de asa-delta e parapente. Equipes do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR), do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e da Coordenadoria de Embarcações de Resgate (CER) participaram do atendimento.
Álvaro recebeu os primeiros socorros ainda no local e chegou a ser encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar do atendimento, ele não resistiu.
Durante o resgate, um militar do Corpo de Bombeiros que estava de folga também ajudou voluntariamente na ocorrência. O agente Ari Mesquita precisou de atendimento médico e foi transportado de aeronave até o GOA, na Lagoa. De lá, seguiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele segue em estado estável.
Homem é resgatado após cair de parapente no mar de São Conrado— Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2026
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Em nota publicada nas redes sociais, o Clube São Conrado de Voo Livre afirmou que linhas de pipa com cerol ou linha chilena estavam na área de voo e classificou o episódio como um ato criminoso.
Segundo a entidade, Álvaro teria servido de "escudo" para impedir que outro praticante fosse atingido pela linha. O clube informou que possui imagens da pipa e que trabalha para retirar os fios da região.
"Estamos prestando total auxílio aos familiares e iremos averiguar o ocorrido para tomar todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes", informou o CSCVL.
O clube também anunciou que o sábado (29) será dedicado a voos em homenagem ao coronel. A entidade afirmou que os pilotos vão sobrevoar a região em memória de Álvaro e de sua trajetória no voo livre. As circunstâncias da queda e a possível participação da linha de pipa no acidente deverão ser apuradas.
O ato acabou sendo contido porque o Coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima acabou servindo de escudo para salvar o próximo. O Coronel sempre serviu ao seu país e servia ao voo livre com dedicação exemplar.
O CSCVL já possui imagens da pipa e está providenciando a retirada das linhas do local. Estamos prestando total auxílio aos familiares e iremos averiguar o ocorrido para tomar todas as providências cabíveis junto aos órgãos competentes, em relação a esse ato criminoso, covarde e sem chance de defesa, que já vitimou inúmeras pessoas no Brasil e no mundo.
Informamos que o dia de amanhã será dedicado a um dia de voo em homenagem à vida e à trajetória do coronel Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima. Voaremos em sua memória.
Atenciosamente,
Diretoria do Clube São Conrado de Voo Livre - CSCVL
José Carlos Srour de Mello e Bruno Menescal
Presidente e Vice-Presidente"
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