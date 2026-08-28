Belga foi preso por policiais federais no ano passado - Divulgação

Belga foi preso por policiais federais no ano passadoDivulgação

Publicado 28/08/2026 15:27

Rio – A Polícia Federal concluiu a extradição de um cidadão belga de 41 anos, acusado de pedofilia e procurado pela Justiça da Bélgica. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades. Após passar quase um ano preso no Rio de Janeiro, o homem embarcou na quarta-feira (27) com destino ao país europeu, onde responderá às acusações.

O estrangeiro havia sido capturado em agosto de 2025, em Santa Cruz, na Zona Oeste, durante uma ação de agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF (NCI/Interpol). Na ocasião, ele estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localizar foragidos internacionais.



Após a prisão, o belga foi levado para uma unidade prisional de Bangu, onde permaneceu enquanto a Justiça brasileira analisava o pedido de extradição apresentado pelas autoridades da Bélgica.



Com a autorização concluída, policiais federais realizaram a transferência do preso no Aeroporto Internacional do Galeão. A operação contou com o apoio da Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto.



Segundo a PF, o homem seguiu para a Bélgica, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelas acusações que motivaram sua inclusão na lista internacional de procurados.



A captura ocorreu após um trabalho de cooperação entre autoridades brasileiras e belgas. Desde então, o estrangeiro aguardava os trâmites legais necessários para retornar ao país de origem.