Belga foi preso por policiais federais no ano passadoDivulgação
Após a prisão, o belga foi levado para uma unidade prisional de Bangu, onde permaneceu enquanto a Justiça brasileira analisava o pedido de extradição apresentado pelas autoridades da Bélgica.
Com a autorização concluída, policiais federais realizaram a transferência do preso no Aeroporto Internacional do Galeão. A operação contou com o apoio da Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto.
Segundo a PF, o homem seguiu para a Bélgica, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelas acusações que motivaram sua inclusão na lista internacional de procurados.
A captura ocorreu após um trabalho de cooperação entre autoridades brasileiras e belgas. Desde então, o estrangeiro aguardava os trâmites legais necessários para retornar ao país de origem.
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