Nova iluminação foi inaugurada na noite desta quinta-feira (27) - Divulgação / Rioluz

Nova iluminação foi inaugurada na noite desta quinta-feira (27)Divulgação / Rioluz

Publicado 28/08/2026 14:40

Rio - A Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro do Rio , ganhou uma nova iluminação cênica, na noite desta quinta-feira (27). A implementação do sistema de luzes faz parte das celebrações pelos 50 anos do templo, comemorados em 2026.

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A iluminação, formada por 178 projetores cênicos com tecnologia RGBW, será acionada diariamente durante a noite. Além da estrutura principal, o projeto também contempla o reforço da sinalização pública em volta da Catedral, ampliando a visibilidade e contribuindo para a valorização da região central.

Projetada pelo arquiteto Edgar de Oliveira da Fonseca, a igreja é reconhecida internacionalmente por sua arquitetura monumental e pelos vitrais de 64 metros de altura, considerados uma das principais marcas visuais do templo.

Segundo a Companhia Municipal de Iluminação Pública (Rioluz), a intervenção tem como principal objetivo valorizar o patrimônio histórico, arquitetônico e religioso da cidade.

"A nova iluminação foi pensada para evidenciar a grande beleza arquitetônica da Catedral e valorizar um patrimônio religioso e cultural tão importante para o Rio de Janeiro, especialmente em um momento simbólico, que antecede os 50 anos do monumento”, afirmou o presidente Rodolpho Maldonado.

A iniciativa integra uma série de ações da Prefeitura do Rio para destacar monumentos históricos e religiosos por meio da iluminação. Nos últimos meses, também receberam novas intervenções a Igreja Nossa Senhora da Penha, Igreja Nossa Senhora da Apresentação, Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, Igreja da Candelária, Convento de Santo Antônio e a Capela de São Gonçalo do Amarante. Somadas, as ações já implantaram cerca de 600 novos pontos de iluminação em igrejas e patrimônios religiosos do município.

Romaria a Aparecida

Neste sábado (29), a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, responsável pela Cadetral, realizará a 126ª Romaria Arquidiocesana ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida , em Aparecida, São Paulo. Neste ano, o tema da peregrinação será "Com Maria, missionários da paz e da unidade!".

O momento de oração, comunhão e unidade reunirá fiéis, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas junto à Casa da Mãe. Segundo a Arquidiocese, neste ano, 299 paróquias participarão da romaria. A peregrinação terá início ainda nesta sexta-feira (28) e cada igreja tem seu horário de partida. A expectativa é de 50 mil pessoas saindo do Rio de Janeiro.