Nova iluminação foi inaugurada na noite desta quinta-feira (27)Divulgação / Rioluz
Catedral Metropolitana ganha nova iluminação cênica
Implementação do sistema de luzes faz parte das celebrações pelos 50 anos do templo, comemorados em 2026
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