Material apreendido na açãoDivulgação

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Fred Vidal
Rio - Um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar em Senador Camará, na Zona Oeste, causou a suspensão das aulas em 38 escolas municipais e quatro estaduais na manhã desta sexta-feira (28). Equipes do 14º BPM (Bangu) atuaram nas comunidades do 48, Sapo e Sossego.
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Ainda em decorrência do confronto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que oito unidades de atenção primária e um centro de atenção psicossocial também fecharam. Outras duas mantêm o atendimento, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.
De acordo com a PM, os agentes buscaram combater a atuação de criminosos e cumprir mandados de prisão. Na comunidade do 48, os militares prenderam um suspeito e apreenderam dois fuzis e drogas.