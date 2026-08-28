Material apreendido na ação - Divulgação

Material apreendido na açãoDivulgação

Publicado 28/08/2026 11:36

Rio - Um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar em Senador Camará, na Zona Oeste , causou a suspensão das aulas em 38 escolas municipais e quatro estaduais na manhã desta sexta-feira (28). Equipes do 14º BPM (Bangu) atuaram nas comunidades do 48, Sapo e Sossego.

Ainda em decorrência do confronto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que oito unidades de atenção primária e um centro de atenção psicossocial também fecharam. Outras duas mantêm o atendimento, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

De acordo com a PM, os agentes buscaram combater a atuação de criminosos e cumprir mandados de prisão. Na comunidade do 48, os militares prenderam um suspeito e apreenderam dois fuzis e drogas.