Suspeito de tentativa de feminicídio é preso após vítima procurar base do Segurança Presente - Divulgação Segurança Presente

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso após vítima procurar base do Segurança Presente Divulgação Segurança Presente

Publicado 28/08/2026 21:40

Rio - Agentes do Centro Presente socorreram uma mulher vítima de tentativa de feminicídio e assalto nesta sexta-feira (28) , no Centro do Rio. Com diversas lesões pelo corpo, ela buscou ajuda na base do programa e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

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Durante o atendimento médico à vítima, a equipe de motociclistas do Segurança Presente realizou buscas na região até localizar e capturar o suspeito, identificado como Willian da Silva Ribeiro Filho.



A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Presidente Vargas), onde o homem permaneceu preso. A Polícia Civil investiga o caso e apura as circunstâncias do crime, incluindo se havia relação de proximidade ou vínculo afeto entre a vítima e o suspeito. Durante o atendimento médico à vítima, a equipe de motociclistas do Segurança Presente realizou buscas na região até localizar e capturar o suspeito, identificado como Willian da Silva Ribeiro Filho.A ocorrência foi registrada na 4ª DP (Presidente Vargas), onde o homem permaneceu preso. A Polícia Civil investiga o caso e apura as circunstâncias do crime, incluindo se havia relação de proximidade ou vínculo afeto entre a vítima e o suspeito.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Willian. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna