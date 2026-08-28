Governador em exercício anuncia o novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Antonio Claudio Lucas da NóbregaDivulgação/Rogerio Santana
A pasta será recriada em setembro, após passar por uma reestruturação. Segundo o Governo do Estado, a nova estrutura terá como foco o desenvolvimento econômico e social, contando com maior participação das universidades na elaboração de políticas públicas da área.
O novo modelo foi definido a partir de diálogos entre o governo estadual e reitores de instituições fluminenses. Entre as medidas previstas, estão a criação de um comitê permanente com representantes do meio acadêmico e a realização de reuniões periódicas para debater as diretrizes do setor.
Novo secretário
Médico formado pela UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega possui mestrado em Ciências Biológicas (Biofísica) e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele também é pesquisador de Produtividade 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Ao longo da carreira acadêmica, Nóbrega ocupou os cargos de pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e de vice-reitor da UFF, além de ter coordenado programas de pós-graduação e projetos de pesquisa clínica na instituição.
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