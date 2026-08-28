Chafariz da Praça das Nações, em Bonsucesso, Zona Norte, é revitalizado - Divulgação

Chafariz da Praça das Nações, em Bonsucesso, Zona Norte, é revitalizadoDivulgação

Publicado 28/08/2026 16:38

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O trabalho inclui limpeza geral da peça, instalação das estruturas elétricas, recuperação das instalações hidráulicas e pintura. Também estão sendo recompostos os canteiros de granito que circundam o chafariz e foram construídos após sua instalação original.A intervenção faz parte de uma série de ações da secretaria para recuperar elementos históricos e urbanos do bairro. Entre elas está a reposição do busto de Paul Harris, furtado em 2024. A nova peça será produzida em resina, material sem valor comercial, para evitar novos furtos.Outro monumento também em processo de restauração, em Bonsuceso, é o pedestal do busto de Álvaro Costa Mello. A peça de granito teve seu formato original alterado para um modelo quadrado depois de ser atingida por um carro. Agora a estrutura voltará ao formato prismático original, através de um projeto que reaproveitará o mesmo granito usado atualmente."A recuperação deste chafariz devolve à população um símbolo histórico da Zona Norte e, ao mesmo tempo, mostra o quanto a prefeitura está atenta à conservação dos espaços públicos. A escolha de um material sem valor comercial na recomposição do busto de Paul Harris também é um avanço no cuidado com a cidade e com a redução de gastos do dinheiro público ao adotarmos medidas mais eficientes e duradouras", detalhou o Secretário de Conservação, Diego Vaz.O chafariz da Praça das Nações foi produzido em 1908 para a Exposição Nacional daquele ano, realizada na região da Urca. Depois, a peça passou pelo Maracanã antes de ser finalmente instalada na Praça das Nações, em Bonsucesso, em 1936. A peça foi fundida no Brasil pela Companhia Federal de Fundição.Existe ainda um detalhe especial nesse caso, no topo do chafariz havia uma escultura que era uma representação do ''Crepúsculo'' de Mathurin Moreau, que foi furtada em 2010. “Essa peça também será recomposta, mas ainda está em fase de pesquisa de registros históricos para que seja possível uma reprodução fiel à original. Isso revela o cuidado que temos na revitalização dessas obras de arte que fazem parte da cidade do Rio de Janeiro”, explicou Diego Vaz.Em 1996, a Praça das Nações passou por intervenções quando foram implantados os canteiros de granito que circundam o chafariz. Ao longo dos anos, o chafariz passou por algumas reformas, tendo ficado desativado entre 2017 e 2022.Após novos furtos de peças essenciais para seu funcionamento, a estrutura estava novamente parada desde o ano passado, reforçando a necessidade de uma nova intervenção para recuperação e preservação do monumento.