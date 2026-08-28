Parque Madureira recebe a 3ª edição do Festival Canto Pela Paz - Divulgação

Parque Madureira recebe a 3ª edição do Festival Canto Pela PazDivulgação

Publicado 28/08/2026 11:19

Rio - O Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, recebe, neste sábado (29), a 3ª edição do Festival Canto Pela Paz. Considerado um dos maiores eventos da música gospel e de ação social do país, o evento tem entrada gratuita e shows de grandes artistas do gênero.

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O line-up reúne um time de peso da música gospel nacional formado por Fernanda Brum, Samuel Messias, Lukas Agustinho, Arthur Calazans, Samuel Miranda, Alex Lúcio, Na Graça, Téo Brasil, DJ Prince e Allison e Vitória.

Ao O DIA, a dona das canções "Espírito Santo", "O Que Sua Glória Fez Comigo", "Amo o Senhor" e "Em Tua Presença" revela o que o público pode esperar do festival, ressaltando que o evento será repleto de fé e adoração. "Minha expectativa é de que o Senhor faça infinitamente mais do que possamos imaginar. Vamos cantar e celebrar o nosso Deus", afirma Fernanda.



A cantora ainda ressalta que o festival vai muito além de shows, ao reforçar o convite ao público. "Quando Ele nos coloca diante de uma multidão, não é apenas sobre estar em um palco, é sobre ser instrumento para que vidas sejam alcançadas. Eu creio que o Parque Madureira vai testemunhar algo que vai muito além de uma apresentação: vamos levantar uma voz profética, de esperança e de salvação. Eu vou com o coração disponível para ser um canal onde Ele vai agir! Eu tenho um testemunho que vivi em Madureira, quem sabe conto no dia… Espero vocês lá! Convida todo mundo."

O evento integra as comemorações dos 15 anos festival, que teve sua primeira edição realizada em 2010, em São Paulo. O Canto Pela Paz ainda promove a conscientização sobre a doação de sangue, incentivando o engajamento social do público. A iniciativa já alcançou milhares de pessoas e distribuiu gratuitamente mais de 2 milhões de livros do pastor Juanribe Pagliarin, da Comunidade Cristã Paz e Vida.



Além das apresentações musicais, o público acompanhará a tradicional ilustração ao vivo do pastor, que trará uma história inédita e exclusiva para o público carioca, abordando temas de fé, esperança e transformação com linguagem acessível.



Serviço



Canto Pela Paz Rio de Janeiro 2026 - 3ª Edição

Sábado (29), a partir das 16h

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre