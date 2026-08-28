Candidatos ao Governo do Rio cumprem campanha eleitoral nesta sexta-feira (28) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio cumprem campanha eleitoral nesta sexta-feira (28)Divulgação

Publicado 28/08/2026 19:40 | Atualizado 28/08/2026 19:50

Rio - Para encerrar a segunda semana de agenda política nas ruas do estado do Rio, os candidatos ao Governo conversaram com eleitores durante toda a sexta-feira (28). Douglas Ruas (PL) se encontrou motoboys na Rua Nelson Sargento, próximo ao Maracanã, na Zona Norte. Durante o corpo a corpo, o candidato prometeu que, caso eleito, vai zerar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) das motos de até 180 cilindradas e criar o programa RJ na Pista, com linha de crédito para o grupo.

Em seu discurso, Ruas também propôs a criação, em parceria com os municípios, de bases de apoio para os trabalhadores que usam motos. "Mais de 90 mil trabalhadores serão beneficiados. Isso quer dizer mais geração de empregos e uma economia aquecida. Vocês percorrem o RJ todos os dias. Poucas pessoas conseguem enxergar a desigualdade como vocês. Na Zona Sul é um rio e na Zona Norte, Baixada e no interior é outro rio, o nosso rio, o rio real, que precisa de cuidado", disse Ruas.

Assim como Ruas, Eduardo Paes (PSD) também falou nesta sexta-feira sobre isentar IPVA de motos até 180 cilindradas e expandir o programa de Postos de Descansos para entregadores de aplicativo. Em outra agenda, ainda nesta sexta, o candidato esteve nas obras do 42º BPM (Araruama), na Região dos Lagos, e garantiu que, caso eleito, no próximo verão a instalação já estará em operação. Durante a visita desta sexta-feira (28), ele ressaltou que o novo quartel terá efetivo próprio e que o principal objetivo é dar segurança para a população e combater o avanço do crime organizado.

"Essa é a região do estado que mais cresce, com desenvolvimento e aumento populacional enorme. É uma região turística importante. E para o turismo a segurança é algo fundamental. Infelizmente, eles deixaram para o último ano de governo a construção do batalhão. Isso depois de terem tido oito anos à frente do estado. Quero assegurar que vamos concluir essa obra", disse Paes.

Na tarde desta sexta, a candidata da UP ao governo do Rio, Juliete Pantoja, fez uma caminhada nas ruas da Saara, no Centro do Rio. Acompanhada dos candidatos do partido ao Senado, Câmara Federal e Alerj e da militância do partido, Juliete conversou com trabalhadores, comerciantes e a população da região.



A candidata apresentou as propostas da UP para a libertação das mulheres, entre elas o aumento e igualdade salarial para as mulheres, universalização do serviço de creches e a criação de casas abrigo para mulheres em situação de violência.

André Marinho (Novo) realizou uma caminhada e panfletagem na Estação de Trem de Belford Roxo e no Calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cyro Garci (PSTU) cumpriu compromissos internos com sua equipe.