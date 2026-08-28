Decisão da Justiça atendeu ao pedido do Ministério PúblicoPedro Teixeira / Agência O Dia
Justiça autoriza estado a assumir clube e pousada usados pelo CV
Imóveis foram alvo de operação policial no início do mês
Justiça autoriza estado a assumir clube e pousada usados pelo CV
Imóveis foram alvo de operação policial no início do mês
Homem é preso por tentativa de feminicídio no Centro do Rio
Willian da Silva Ribeiro Filho foi localizado por agentes do Segurança Presente; vítima recebeu atendimento no Hospital Souza Aguiar
Paes e Ruas prometem zerar IPVA de motos de até 180 cilindradas
O candidato do PL conversou com motoboys no Maracanã; já o representante do PSD cumpriu agenda em Araruama
Corpo é encontrado após incêndio em São Cristóvão
Vítima estava dentro de imóvel atingido pelas chamas na quarta-feira; duas pessoas já haviam sido localizadas sem vida
Reitor da UFF é anunciado como novo secretário de Ciência e Tecnologia
Antonio Claudio Lucas da Nóbrega assumirá a pasta, que será recriada em setembro após reestruturação articulada pelo governo estadual
Justiça condena homem por tentar matar ex-mulher atropelada em Maricá
Ana Patrícia Araújo ficou com sequelas graves e passou a usar cadeira de rodas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.