Novos ônibus que fazem parte do Sistema Rio - Rede Integrada de ÔnibusCarlos Elias Junior
A licitação definiu as empresas responsáveis por três lotes do novo modelo de concessão do transporte municipal. A Jabour venceu o lote B1-B8, que reúne Campo Grande e Guaratiba, com proposta de R$ 10,64 por quilômetro rodado. A Sancetur ganhou os lotes A1-B6, de Santa Cruz e Guaratiba, por R$ 10,40, e C1-C2, de Bangu, pelo valor de R$ 11,78. O critério adotado foi o menor preço por quilômetro rodado, informou o município.
Mais ônibus e linhas
Segundo a Prefeitura do Rio, o lote A1-B6 terá aumento de 17 para 19 linhas. A quantidade de veículos passará de 207 para 311 em Santa Cruz e Guaratiba.
No lote B1-B8, Campo Grande e Guaratiba terão 23 linhas, contra as 21 atuais. A frota subirá de 174 para 291 ônibus.
Em Bangu, o número de linhas passará de 28 para 29. Já a quantidade de veículos aumentará de 273 para 404.
A previsão do município aponta o primeiro trimestre de 2027 para o início da operação dos novos ônibus. As concessionárias ficarão responsáveis pela compra dos veículos, manutenção, operação das linhas, gestão das garagens públicas e implantação dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).
O edital foi elaborado após uma consulta pública realizada entre abril e maio. De acordo com a Prefeitura, o processo recebeu mais de 905 contribuições da população.
Como serão os veículos
Os ônibus previstos no contrato deverão ser zero-quilômetro e acessíveis. Os modelos básicos terão piso baixo e rampas de acesso. Toda a frota contará com ar-condicionado, sensores de temperatura, carregadores USB e USB-C, GPS integrado ao Centro de Controle Operacional, botão de emergência para o motorista, painéis eletrônicos e câmeras internas.
Os veículos também seguirão o padrão ambiental Euro VI, que reduz a emissão de poluentes. O edital prevê ainda a possibilidade de utilização de gás natural, biometano e ônibus elétricos.
Com os Sistemas Inteligentes de Transporte, o município poderá acompanhar a operação em tempo real. Os dados também servirão para fiscalizar o cumprimento dos contratos e avaliar o desempenho das empresas.
O novo modelo prevê pagamento às concessionárias conforme a quilometragem percorrida. A qualidade do serviço será analisada por meio do Índice de Qualidade do Transporte (IQT).
Primeira etapa
A implantação do Sistema RIO começou pela Zona Oeste. Os contratos para as regiões de Campo Grande e Santa Cruz foram assinados em março deste ano.
Nessas áreas, a frota prevista crescerá de 104 para 316 ônibus. Em Santa Cruz, 115 novos veículos já entraram em circulação.
Outros 54 coletivos começarão a operar em Campo Grande neste domingo (30). Os 147 restantes deverão ser incorporados gradualmente até dezembro, conforme o cronograma de implantação.
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