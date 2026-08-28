Novos ônibus que fazem parte do Sistema Rio - Rede Integrada de Ônibus - Carlos Elias Junior

Novos ônibus que fazem parte do Sistema Rio - Rede Integrada de ÔnibusCarlos Elias Junior

Publicado 28/08/2026 17:27 | Atualizado 28/08/2026 20:54

Rio - A frota de ônibus de quatro regiões da Zona Oeste do Rio deve ter o aumento de 54% após a conclusão da segunda etapa da licitação do Sistema RIO — Rede Integrada de Ônibus . O número de veículos passará de 654 para 1.006 em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Essa é a promessa das empresas Jabour e Sancetur que venceram o certame nesta sexta-feira (28), na sede da Procuradoria Geral do Município (PGM), no Centro.





A licitação definiu as empresas responsáveis por três lotes do novo modelo de concessão do transporte municipal. A Jabour venceu o lote B1-B8, que reúne Campo Grande e Guaratiba, com proposta de R$ 10,64 por quilômetro rodado. A Sancetur ganhou os lotes A1-B6, de Santa Cruz e Guaratiba, por R$ 10,40, e C1-C2, de Bangu, pelo valor de R$ 11,78. O critério adotado foi o menor preço por quilômetro rodado, informou o município.



Mais ônibus e linhas



Segundo a Prefeitura do Rio, o lote A1-B6 terá aumento de 17 para 19 linhas. A quantidade de veículos passará de 207 para 311 em Santa Cruz e Guaratiba.



No lote B1-B8, Campo Grande e Guaratiba terão 23 linhas, contra as 21 atuais. A frota subirá de 174 para 291 ônibus.



Em Bangu, o número de linhas passará de 28 para 29. Já a quantidade de veículos aumentará de 273 para 404.



A previsão do município aponta o primeiro trimestre de 2027 para o início da operação dos novos ônibus. As concessionárias ficarão responsáveis pela compra dos veículos, manutenção, operação das linhas, gestão das garagens públicas e implantação dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).



O edital foi elaborado após uma consulta pública realizada entre abril e maio. De acordo com a Prefeitura, o processo recebeu mais de 905 contribuições da população. LEIA MAIS: Rock in Rio: segurança terá mais de 7 mil agentes e defesa antidrone A licitação definiu as empresas responsáveis por três lotes do novo modelo de concessão do transporte municipal. A Jabour venceu o lote B1-B8, que reúne Campo Grande e Guaratiba, com proposta de R$ 10,64 por quilômetro rodado. A Sancetur ganhou os lotes A1-B6, de Santa Cruz e Guaratiba, por R$ 10,40, e C1-C2, de Bangu, pelo valor de R$ 11,78. O critério adotado foi o menor preço por quilômetro rodado, informou o município.Segundo a Prefeitura do Rio, o lote A1-B6 terá aumento de 17 para 19 linhas. A quantidade de veículos passará de 207 para 311 em Santa Cruz e Guaratiba.No lote B1-B8, Campo Grande e Guaratiba terão 23 linhas, contra as 21 atuais. A frota subirá de 174 para 291 ônibus.Em Bangu, o número de linhas passará de 28 para 29. Já a quantidade de veículos aumentará de 273 para 404.A previsão do município aponta o primeiro trimestre de 2027 para o início da operação dos novos ônibus. As concessionárias ficarão responsáveis pela compra dos veículos, manutenção, operação das linhas, gestão das garagens públicas e implantação dos Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).O edital foi elaborado após uma consulta pública realizada entre abril e maio. De acordo com a Prefeitura, o processo recebeu mais de 905 contribuições da população.