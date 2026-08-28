Esquema de segurança para o Rock in Rio foi apresentado no Centro Integrado de Comando e Controle - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Esquema de segurança para o Rock in Rio foi apresentado no Centro Integrado de Comando e ControleReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/08/2026 08:42

Rio - As polícias Civil e Militar apresentaram, na manhã desta sexta-feira (28), o esquema de segurança que atuará nos dias de Rock in Rio . O policiamento contará com mais de 7 mil agentes, além de um novo sistema de defesa do espaço aéreo para combate a drones. A organização do evento ainda disponibilizará 1,6 mil profissionais de segurança privada. O anúncio ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.

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Segundo o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, os operadores de drones não autorizados serão penalizados administrativa e criminalmente.

"No Centro de Comando, vamos conseguir identificar aeronaves não acopladas, ou seja, os drones, que estejam sendo usados sem autorização. O espaço aéreo vai estar sendo controlado para garantir a segurança. Então, a gente quer fazer esse alerta para aqueles que usam eventualmente o drone como meio recreativo para que não façam isso durante o evento do Rock in Rio, porque há grandes chances de serem identificados e levados à delegacia para as providências cabíveis", explicou.

Ainda segundo o secretário, existe um plano de voo que precisa ser permitido para o uso do equipamento. "Tem as agências nacionais que regulamentam essa atividade. Então, o drone tem que ser cadastrado e o operador também. Quem não se enquadrar, vamos ter condições de verificar se aquele voo ou operador tem permissão para funcionar. Só por usar sem autorização, ele pode ser penalizado. Esse equipamento antidrone é fornecido pelo próprio Rock in Rio, e os policiais vão atuar para identificar esse operador", acrescentou.



O efetivo nas ruas contará com 1.740 policiais civis, 4.500 PMs, 140 agentes de trânsito, 600 bombeiros e 700 agentes da Operação Lei Seca. Um centro de controle móvel será instalado no BRT Parque Olímpico. Também haverá um posto de atendimento ao turista, com policiais bilíngues. Oito torres de vigilância serão instaladas no entorno do local, com atenção especial às avenidas Embaixador Abelardo Bueno e Salvador Allende.

Carlos Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, destacou que a Cidade do Rock terá uma projeção da 16ª DP (Barra da Tijuca), com estrutura completa, autoridades com poder decisório e agentes policiais uniformizados. Além disso, seis totens estarão espalhados pelo espaço do festival para registro on-line de ocorrências em casos mais simples.



“Teremos uma central de flagrante digital. Isso significa que o atendimento pode ser feito on-line, com um agente de polícia do outro lado, tomando decisões. Teremos seis pontos de atendimento ao público, que serão totens onde a pessoa pode fazer o registro de ocorrência, auxiliada por um policial, em casos mais simples. A intenção é de que esse atendimento seja o mais rápido possível e a pessoa possa voltar para o show.



Oliveira ainda contou que agentes de equipes especializadas no combate a roubos e furtos estarão com roupas comuns, em meio a multidão, para identificar possíveis crimes.

Neste sábado (1º), o Corpo de Bombeiros realiza um exercício operacional com participação de especialistas em salvamento em altura. A atividade será uma simulação de vitima presa em uma das gôndolas da roda gigante. Os militares ainda estão responsáveis pela vistoria e aprovação das instalações, conferência dos postos médicos e ambulâncias, verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e observação de rotas de acesso para viaturas.

“Vamos também vistoriar os palcos, cada estrutura temporária, além da vistoria do evento em geral. O Corpo de Bombeiros está preparado, a Defesa Civil está preparada, estamos prontos para qualquer intervenção. Estamos atuando com muita determinação, muito afinco”, pontuou o coronel Tarciso Salles, secretário de Defesa Civil.



Por fim, estão previstos 16 pontos de bloqueio viário nas principais vias da região. O esquema contará ainda com policiamento motorizado e a pé nos principais terminais rodoviários e pontos de acesso ao Rock in Rio.

Impacto

O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Em coletiva na sede do Centro de Operações, na Cidade Nova, foi divulgado que a expectativa é de receber 100 mil pessoas por dia de festival. A orientação é que a população priorize o transporte público no deslocamento.

A abertura dos portões na Cidade do Rock será às 14h, com previsão de término às 3h. O evento deve movimentar R$ 3,3 bilhões na economia da cidade e a expectativa é de que o festival reúna uma população maior que 94% dos municípios brasileiros, sendo mais da metade de turistas.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o festival também deve gerar 33,9 mil empregos, sendo 22,8 mil diretos e 11,1 mil indiretos. A estimativa é de que o faturamento cresça 14% em relação à edição de 2024.