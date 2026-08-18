Rock in Rio 2026 acontece em setembroDivulgação
A programação permite que os fãs se organizem com antecedência, principalmente para evitar conflitos entre atrações de diferentes espaços. Além do Palco Mundo, a agenda já inclui os horários do Sunset e do New Dance Order.
Entre os destaques, Foo Fighters sobe ao palco principal à 0h05 no primeiro dia. O mesmo horário foi reservado para Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots nas respectivas datas em que lideram o evento.
Confira os horários já divulgados:
4 de setembro
Palco Mundo
Nova Twins — 16h40
The Hives — 19h
Rise Against — 21h20
Foo Fighters — 0h05
Palco Sunset
Di Ferrero — 15h30
Detonautas convidam Biquíni — 17h50
Hot Milk — 20h10
Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos — 22h45
New Dance Order
Cat Dealers — 21h05
ATKÖ — 22h30
GIU x Carola — 0h
Steve Angello — 1h30
Palco Mundo
Sepultura — 16h40
Machine Gun Kelly — 19h
Bring Me The Horizon — 21h20
Avenged Sevenfold — 0h05
Palco Sunset
Malvada convida Day Limns — 15h30
Black Pantera convida Nervosa — 17h50
Poppy — 20h10
Bad Omens — 22h50
New Dance Order
Victor Lou — 21h05
Camila Jun x Eli Iwasa — 22h30
Volkoder — 0h
James Hype — 1h30
Palco Mundo
Barão Vermelho (Encontro Formação Original) — 16h40
Nelly — 19h
Black Eyed Peas — 21h20
Calvin Harris — 0h05
Palco Sunset
Calema — 15h30
BaianaSystem — 17h50
Jota Quest toca Tim Maia — 20h10
Ne-Yo — 22h45
New Dance Order
Sofi Tukker — 21h05
Liu — 22h30
Casa Bonita | Brisotti & Viot — 0h
MEDUZA³ — 1h40
Palco Mundo
Luísa Sonza convida Roberto Menescal — 16h40
Jon Batiste — 19h
Gilberto Gil — 21h20
Elton John — 0h05
Palco Sunset
Vanessa da Mata convida Rubel — 15h30
Roupa Nova convida Guilherme Arantes — 17h50
Péricles canta Motown — 20h10
Laufey — 22h45
New Dance Order
Max Styler — 21h05
Leo Janeiro & Simo Not Simon — 22h30
Aline Rocha — 0h
Fatboy Slim — 1h30
Palco Mundo
NEXZ — 16h40
HWASA — 19h
Alok: Keep Art Human — 21h20
Stray Kids — 0h05
Palco Sunset
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara — 15h30
Os Garotin convidam Duquesa — 17h50
PJ Morton — 20h10
Jamiroquai — 22h45
New Dance Order
ANNA — 21h05
DEPARTAMENTO — 22h
Omiki — 0h
Neelix & Vegas (b2b) — 1h
Palco Mundo
Pedro Sampaio — 16h40
J Balvin — 19h
Demi Lovato — 21h20
Maroon 5 — 0h05
Palco Sunset
Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago — 15h30
Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum — 17h50
João Gomes com Orquestra Brasileira — 20h10
Mumford & Sons — 22h45
New Dance Order
Bhaskar — 21h05
Adam Sellouk — 22h
Gabe — 23h
Alok & Family: Ekanta & Swarup — 0h
Alok: Rave The World — 1h30
Palco Mundo
Ivete Sangalo — 17h
Lola Young — 19h10
Halsey — 21h35
Twenty One Pilots — 0h05
Palco Sunset
Carol Biazin convida Joyce Alane — 15h50
Joelma convida Viviane Batidão — 18h05
Marina Sena convida Céu — 20h20
Zara Larsson — 22h55
New Dance Order
Dawn Patrol (Maz, Antdot, Riascode, Bakka) — 21h05
Illusionize — 22h30
Roddy Lima — 0h
John Summit — 1h30
Os horários completos também estão disponíveis no aplicativo oficial do Rock in Rio. A ferramenta permite montar uma agenda personalizada e reúne informações sobre transporte, lockers, acessibilidade e outras experiências oferecidas dentro da Cidade do Rock.
Até a abertura dos portões, em 4 de setembro, o aplicativo ainda deve receber novos recursos, entre eles o mapa do festival, detalhes sobre ativações e a possibilidade de agendar brinquedos e antecipar a compra de bebidas.
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