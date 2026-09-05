Rio - O segundo dia de Rock in Rio promete abalar as estruturas da Cidade do Rock neste sábado (5)! Com uma programação dedicada ao metal e suas vertentes, o festival reunirá grandes nomes do gênero. Atração principal do Palco Mundo, o Avenged Sevenfold volta ao evento de música após dois anos e promete animar o público. Antes, Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura sobem ao palco.
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Já o Sunset receberá Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limns. O Espaço Favela terá Major RD, Canto Cego e Quantum.
O New Dance Order tem James Hype como principal atração, além de shows de Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou. O Global Village terá Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia, enquanto o Supernova recebe Supercombo, Lvcas, MC Taya e ZeRO.
Os portões abrem às 14h. Quem não puder comparecer à Cidade do Rock poderá acompanhar as apresentações de casa! A partir das 15h15, o Multishow transmite os shows dos palcos Mundo e Sunset. Já o Canal Bis começa a cobertura às 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e, pela primeira vez, do Supernova. Na TV Globo, Kenya Sade comanda os destaques ao vivo do festival.
Confira os horários dos shows deste sábado (5):
Palco Mundo
16h30 — Esquadrilha da fumaça (aviões) 16h40 — Sepultura 19h — mgk (Machine Gun Kelly) 21h20 — Bring Me The Horizon 00h05 — Avenged Sevenfold
Palco Sunset
15h30 — Malvada convida Day Limns 17h50 — Black Pantera convida Nervosa 20h10 — Poppy 22h50 — Bad Omens
New Dance Order
21h05 — Victor Lou 22h30 — Camila Jun x Eli Iwasa 00h — Volkoder 01h30 — James Hype
Espaço Favela
15h — Quantum 16h50 — Canto Cego 19h10 — Major RD
Palco Supernova
14h30 — ZeRO 16h — MC Taya 18h — Lvcas 20h10 — Supercombo
Palco Global Village
15h — Rhegia 16h50 — Noturnall + Russell Allen 19h10 — Korzus