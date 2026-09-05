Publicidade
Foo Fighters revisita clássicos e encerra primeiro dia do Rock in Rio
Headliner do Palco Mundo, banda norte-americana animou o público da Cidade do Rock nesta sexta-feira (4)
Rio- Pela terceira vez no Rock in Rio, o Foo Fighters encerrou o primeiro dia de shows do Palco Mundo nesta sexta-feira (4). A banda liderada por Dave Grohl apresentou canções que marcaram os mais de 30 anos de atividade do grupo.
Com muita fumaça vermelha, os norte-americanos agitaram os fãs assim que entraram no palco. “Vocês estão prontos, Brasil?”, perguntou Dave. Em seguida, eles apresentaram a música “All My Life” e não pouparam nos acordes de guitarra.
LEIA MAIS: The Hives esbanja irreverência em show no Rock in Rio
No repertório não faltaram sucessos que fizeram do Foo Fighters um dos principais nomes do rock mundial como "The Pretender", "Times Like These", "Rope", "Stacked Actors", "My Hero", "Learn to Fly” e "These Days".
"Não vamos parar entre as músicas porque hoje só temos duas horas de show. Cante as músicas e se não souber a letra é só imitar o cara mais velho do seu lado", avisou Dave em tom descontraído.
Vale lembrar que em abril foi lançado o décimo segundo disco da banda norte-americana, chamado "Your Favorite Toy". O grupo volta ao Brasil em fevereiro de 2027 com a "Take Cover Tour", que passará por Belo Horizonte e São Paulo.
A surpresa do show ficou por conta da primeira apresentação em solo brasileiro da faixa “Exhausted”. E repetindo o que aconteceu nas edições de 2001 e 2019 do Rock in Rio, o encerramento foi marcado pela performance de "Everlong".
Mais cedo, também se apresentaram no Palco Mundo o duo inglês Nova Twins, o quinteto sueco The Hives e a banda norte-americana Rise Against.
No sábado (5), o Palco Mundo recebe Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura, além de Avenged Sevenfold como headliner. Já o Sunset tem Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limn, em sua programação.
No repertório não faltaram sucessos que fizeram do Foo Fighters um dos principais nomes do rock mundial como "The Pretender", "Times Like These", "Rope", "Stacked Actors", "My Hero", "Learn to Fly” e "These Days".
"Não vamos parar entre as músicas porque hoje só temos duas horas de show. Cante as músicas e se não souber a letra é só imitar o cara mais velho do seu lado", avisou Dave em tom descontraído.
Vale lembrar que em abril foi lançado o décimo segundo disco da banda norte-americana, chamado "Your Favorite Toy". O grupo volta ao Brasil em fevereiro de 2027 com a "Take Cover Tour", que passará por Belo Horizonte e São Paulo.
A surpresa do show ficou por conta da primeira apresentação em solo brasileiro da faixa “Exhausted”. E repetindo o que aconteceu nas edições de 2001 e 2019 do Rock in Rio, o encerramento foi marcado pela performance de "Everlong".
Mais cedo, também se apresentaram no Palco Mundo o duo inglês Nova Twins, o quinteto sueco The Hives e a banda norte-americana Rise Against.
No sábado (5), o Palco Mundo recebe Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura, além de Avenged Sevenfold como headliner. Já o Sunset tem Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limn, em sua programação.
Rock In Rio
Foo Fighters revisita clássicos e encerra primeiro dia do Rock in Rio
Headliner do Palco Mundo, banda norte-americana animou o público da Cidade do Rock nesta sexta-feira (4)
Rock In Rio
Capital Inicial leva nostalgia e protesto à Cidade do Rock
Banda convidou o guitarrista Dado Villa Lobos para participar da apresentação no Palco Sunset e fez tributo a Renato Russo
Rock In Rio
Sob céu nublado, Rise Against se apresenta no Rock in Rio
Grupo norte-americano foi a penúltima atração a subir no Palco Mundo nesta sexta-feira (4)
Rock In Rio
Hot Milk toca pela primeira vez no Brasil no RiR
Banda Britânica não empolga público, que descansa no gramado e participa de ativações de marca
Rock In Rio
Sebastian Soul e Carol Sampaio revelam bastidores VIP do Rock in Rio
Ícones da cena de eventos e do entretenimento comentam looks, listas VIP e os artistas que marcaram suas trajetórias no festival
Rock In Rio
The Hives esbanja irreverência em show no Rock in Rio
Grupo sueco se apresentou no Palco Mundo nesta sexta feira (4) após o duo Nova Twins