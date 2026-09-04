Estilista Gustavo SilvestreRodrigo T Ribeiro/Agência O DIA
Para Gustavo, três palavras devem nortear a escolha do visual: conforto, estilo e personalidade. E não é preciso gastar muito para criar uma produção exclusiva. O estilista defende o reaproveitamento de peças que já estão no armário e aposta no upcycling, técnica que transforma roupas antigas em novas criações.
“Coisas que a gente tem que se preocupar pra vir num festival: conforto, roupas que tenham muito estilo e muita personalidade. E acho que a gente pode fazer como a gente fez aqui na C&A, reaproveitamento, usar o upcycling, cortar uma calça jeans que você tem antiga, cortar short, arrancar uma manga de uma jaqueta. Vale tudo pra você imprimir sua identidade e se divertir muito no evento no Rock in Rio”, explica.
E se a dúvida é sobre quais tecidos e peças funcionam melhor para enfrentar horas de festival, Gustavo recomenda roupas leves e que permitam a respiração do corpo. O jeans também aparece como um dos seus grandes aliados.
“Eu acho que camisetas, tecidos que respirem, que te deixem confortáveis e principalmente eu acho que jeans. É algo que é universal e todo mundo usa, para todas as idades, todos os corpos. Então eu investiria mesmo numa peça de jeans com muita personalidade, que você mesmo customize, que você reaproveite. Eu acho que isso é muito legal, você fica com um estilo único”, afirma.
E customizar pode ser muito mais simples do que parece. Uma tesoura, segundo o estilista, já pode transformar completamente uma peça.
“Se você pegar uma calça e cortar ela, transformar em bermuda, já é uma customização. Você pode colocar patches, pode bordar, colocar tachas, ilhoses, tantas coisas. Mas eu acho que se você pega uma tesoura, você já está customizando.”
Para quem está em casa pensando que não tem roupa para ir ao festival, Gustavo tem uma solução rápida e econômica: olhar novamente para peças esquecidas no guarda-roupa e transformá-las.
“Pega uma calça jeans, corta, faz um short, pega uma camiseta, faz ela cropped, amarra, dá um nó, coloca um colar, uma corrente e vem embora, que isso aqui está demais”, brinca.
Com criatividade e personalidade, o look do festival pode ganhar uma identidade única sem precisar de grandes produções. E, para Gustavo, a experiência do Rock in Rio também está justamente na diversidade de estilos e tribos que ocupam a Cidade do Rock.
“Está incrível, acho que vale muito a pena. Muitas tribos, muita gente legal. É isso, vem embora. Good vibes. Good vibes, total.”
Para quem ainda não escolheu o visual, a dica está dada: vale abrir o armário, pegar aquela peça antiga e deixar a criatividade falar mais alto. No Rock in Rio, estilo também é uma forma de expressão.
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