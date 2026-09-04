Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

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Leticia Pessôa
Rio - A banda Nova Twins, formada pela vocalista e guitarrista Amy Love e a baixista Georgia South, abriu a sexta-feira (4) do Rock in Rio levando o punk e o grime para o Palco Mundo. A dupla formada em 2014 na cidade de Londres fez sua estreia em solo brasileiro. 
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Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
“Estamos muito animadas de estar aqui no Brasil pela primeira vez”, disse Amy. As artistas iniciaram a apresentação com o single “Antagonist”, indicado ao Grammy de Melhor Performance de Metal, seguido de “Cleopatra”, “Táxi”, “Soprano”, “Hide & Seek” e “Parallel Universe”.
Uma roda punk agitou o gramado em frente ao palco durante a música “N.O.V.A.”. “Vocês podem me ajudar nessa agora? Vou ensinar o coro pra vocês: é N O V A. Essa foi muito boa, mas vamos tentar mais uma vez”, disse a vocalista.
Amy Love também enviou um recado para as mulheres antes de iniciar a faixa “K.M.B..” “Como vocês estão se sentindo? A próxima música é dedicada aos nossos ex-companheiros de quem nós não gostamos mais. Se você já passou por um término, essa musica é pra você”.
A apresentação seguiu com “Drip” e “Choose Your Fighter”. “Brasil, Rock in Rio, como estão se sentindo? A próxima música é sobre demônios. Vocês os têm”, declarou Amy antes de “Piranha”.
A vocalista elogiou o país e comentou o sentimento de se apresentar no festival. “É a realização de um sonho tocar no Rock in Rio e no Brasil pela primeira vez. Ainda temos algumas músicas pra vocês e, sinceramente, o país de vocês é esplêndido. Olha essa vista! A próxima música se chama ‘Monsters’”.
O duo encerrou o show com “Glory”, faixa presente no álbum “Parasites & Butterflies”, lançado em agosto de 2025. “Nossa primeira vez no Rock in Rio foi épica”, definiu Amy.
Ainda passarão pelo Palco Mundo Rise Against e The Hives. Foo Fighters encerra a noite como headliner do espaço. O festival se estende pelos dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, e deve reunir cerca de 100 mil pessoas diariamente.