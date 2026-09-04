Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Duo Nova Twins comanda roda punk no Rock in Rio
Na primeira vez no país, as artistas inglesas abriram o Palco Mundo nesta sexta (4)
Camarote Favela leva potência e representatividade ao Rock in Rio
Espaço criado por Gabriela Lopes transforma a presença da favela no festival em símbolo de criatividade, diversidade e ocupação
Segundo dia do Rock in Rio terá Avenged Sevenfold, Sepultura e mais
Bring Me The Horizon e mgk (Machine Gun Kelly) também se apresentam no Palco Mundo; veja todas as atrações e horários
Foo Fighters revisita clássicos e encerra primeiro dia do Rock in Rio
Headliner do Palco Mundo, banda norte-americana animou o público da Cidade do Rock nesta sexta-feira (4)
Capital Inicial leva nostalgia e protesto à Cidade do Rock
Banda convidou o guitarrista Dado Villa Lobos para participar da apresentação no Palco Sunset e fez tributo a Renato Russo
Sob céu nublado, Rise Against se apresenta no Rock in Rio
Grupo norte-americano foi a penúltima atração a subir no Palco Mundo nesta sexta-feira (4)
Hot Milk toca pela primeira vez no Brasil no RiR
Banda Britânica não empolga público, que descansa no gramado e participa de ativações de marca
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