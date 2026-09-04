Vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero animou público do Rock in RioCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

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Rio - Primeiro show do Palco Sunset no Rock in Rio 2026, Di Ferrero jogou o clima no alto ao iniciar a apresentação com a música "Só Rezo", nesta sexta-feira (4). Embora com um público ainda pequeno na Cidade do Rock, o cantor conseguiu fazer a galera pular principalmente com as clássicas da banda NX Zero, da qual fez parte por cerca de 13 anos.
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Di Ferrero - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Di Ferrero tocou guitarra no primeiro dia do Rock in Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Fãs curtiram apresentação da banda NX Zero - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Fãs aproveitaram primeiro dia do Rock in Rio com show da banda NX Zero - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Di Ferrero animou público do Rock in Rio com clássicas do NX Zero - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Di Ferrero fez o primeiro show do Palco Sunset no Rock in Rio 2026 - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Isabeli Fontana curtiu primeiro dia do Rock in Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Isabeli Fontana prestigiou o show do marido, Di Ferrero, no Rock in Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero animou público do Rock in Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Público aproveitou show da banda NX Zero - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia


Ao cumprimentar o público, o cantor agradeceu pela presença da galera e homenageou a banda Nirvana com "Come As You Are".

"Esse é um dos dias mais importantes da minha vida. Bem-vindos à turnê 'Se7e'. Vocês estão com a camiseta do Foo Fighters, que é uma banda que eu comecei a ouvir com o Nirvana. Vocês gostam de Nirvana? Vamos ver", disse.

O show ainda contou com homenagem para Os Paralamas do Sucesso, com "Aonde Quer que eu Vá". Di Ferrero também lembrou de Chorão, "Be Myself", da banda Charlie Brown Jr.

A galera também correu para mais perto do Sunset quando Di convidou o amigo Danilo Cutrim, da banda Forfun, para cantar o sucesso "História de Verão". Os dois ainda fizeram um dueto em "Além de Mim".

Em "Polarizado", Di Ferrero desceu do palco e aproveitou para abraçar o público. Em seguida, apresentou a banda que o acompanhou. O cantor ainda colocou a galera para pular uma última vez ao som de "Razões e Emoções" e "Onde Estiver". A apresentação ainda contou com músicas como "Corpo Fechado", "Daqui Pra Frente", "Cedo ou Tarde" e muitas outras.
Mulher do vocalista, a modelo Isabeli Fontana prestigiou a apresentação. Para curtir o show, a famosa apostou em um top prateado, complementando com vários calores. Além disso, se protegeu dos raios solares com óculos escuros.