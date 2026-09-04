Vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero animou público do Rock in RioCarlos Elias Junior/ Agência O Dia
Ao cumprimentar o público, o cantor agradeceu pela presença da galera e homenageou a banda Nirvana com "Come As You Are".
"Esse é um dos dias mais importantes da minha vida. Bem-vindos à turnê 'Se7e'. Vocês estão com a camiseta do Foo Fighters, que é uma banda que eu comecei a ouvir com o Nirvana. Vocês gostam de Nirvana? Vamos ver", disse.
O show ainda contou com homenagem para Os Paralamas do Sucesso, com "Aonde Quer que eu Vá". Di Ferrero também lembrou de Chorão, "Be Myself", da banda Charlie Brown Jr.
A galera também correu para mais perto do Sunset quando Di convidou o amigo Danilo Cutrim, da banda Forfun, para cantar o sucesso "História de Verão". Os dois ainda fizeram um dueto em "Além de Mim".
Em "Polarizado", Di Ferrero desceu do palco e aproveitou para abraçar o público. Em seguida, apresentou a banda que o acompanhou. O cantor ainda colocou a galera para pular uma última vez ao som de "Razões e Emoções" e "Onde Estiver". A apresentação ainda contou com músicas como "Corpo Fechado", "Daqui Pra Frente", "Cedo ou Tarde" e muitas outras.
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