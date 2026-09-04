Vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero animou público do Rock in Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero animou público do Rock in RioCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 04/09/2026 17:30 | Atualizado 05/09/2026 10:22

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Ao cumprimentar o público, o cantor agradeceu pela presença da galera e homenageou a banda Nirvana com "Come As You Are"."Esse é um dos dias mais importantes da minha vida. Bem-vindos à turnê 'Se7e'. Vocês estão com a camiseta do Foo Fighters, que é uma banda que eu comecei a ouvir com o Nirvana. Vocês gostam de Nirvana? Vamos ver", disse.O show ainda contou com homenagem para Os Paralamas do Sucesso, com "Aonde Quer que eu Vá". Di Ferrero também lembrou de Chorão, "Be Myself", da banda Charlie Brown Jr.A galera também correu para mais perto do Sunset quando Di convidou o amigo Danilo Cutrim, da banda Forfun, para cantar o sucesso "História de Verão". Os dois ainda fizeram um dueto em "Além de Mim".Em "Polarizado", Di Ferrero desceu do palco e aproveitou para abraçar o público. Em seguida, apresentou a banda que o acompanhou. O cantor ainda colocou a galera para pular uma última vez ao som de "Razões e Emoções" e "Onde Estiver". A apresentação ainda contou com músicas como "Corpo Fechado", "Daqui Pra Frente", "Cedo ou Tarde" e muitas outras.