Lodk passou por cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge - Reprodução / Redes Sociais

Lodk passou por cirurgia no Hospital Municipal Lourenço JorgeReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/09/2026 07:41 | Atualizado 08/09/2026 10:15

Rio - Um streamer teve o dedo amputado ao tentar invadir a Cidade do Rock , localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, fazia uma transmissão ao vivo quando pulou uma grade que cerca o espaço e o anelar da mão direita ficou preso na estrutura.

O caso ocorreu na madrugada de sábado (5), quando acabava o primeiro dia do Rock in Rio . Lodk gravava com um amigo - para uma plataforma online - no momento em que pulou a grade e seu anel prendeu. Ele chegou a passar para o outro lado, mas sentiu que havia se machucado.

O amigo foi quem encontrou o dedo preso. "Mano, você está sem o dedo. Lodk perdeu o dedo! Segura ele. Seu dedo está comigo", disse o homem.

Streamer tem dedo amputado ao tentar invadir Cidade do Rock



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/q6wh2CKjBZ — Jornal O Dia (@jornalodia) September 8, 2026

O streamer, que tem mais de 11 mil seguidores em uma rede social, deu entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Sudoeste, onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta nesta segunda-feira (7).

Em vídeo publicado nas redes sociais no domingo (6), Lodk afirmou que gravava o conteúdo para mostrar falhas na segurança do evento.

"Eu trabalho fazendo live. Era uma live da gente tentando invadir o Rock in Rio. Eu e o meu amigo. A gente tinha o ingresso. Caso a gente fosse pego por segurança, íamos bater a facial. O conteúdo era mostrar que tem falha e em uma fatalidade o meu anel prendeu na grade. Eu acabei perdendo o meu dedo, mas aqui a gente prefere transformar a tragédia em uma piada. O meu dedo já está no gelo descansando. Vou pegar meu dedo, levar a última vez na praia, levar em um barzinho, levar para um date e no final do dia estarei leiloando. É o primeiro dedo amputado ao vivo no mundo durante uma live. Vamos para cima que a vida continua", discursou.

A reportagem enviou um e-mail, às 6h53, pedindo um posicionamento a organização do Rock in Rio, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.