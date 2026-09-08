O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/09/2026 08:27 | Atualizado 08/09/2026 20:18

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Headliner da noite, Rio - O quarto dia de Rock in Rio foi marcado por encontros entre gerações, clássicos da música e apresentações que passearam pelo pop, MPB, jazz, pagode e bossa nova. Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza foram as atrações do Palco Mundo, enquanto Vanessa da Mata, Roupa Nova, Péricles e Laufey comandaram o Palco Sunset nesta segunda-feira (7).Headliner da noite, Elton John colocou o público para cantar e dançar durante mais de duas horas de show. De volta ao Rio depois de nove anos, o britânico agradeceu o carinho dos fãs brasileiros e lembrou que teve uma apresentação cancelada na cidade em 2020 por causa da pandemia. Hits como "Rocket Man", "Crocodile Rock", "Cold Heart" e "Your Song" atravessaram gerações e fizeram a plateia soltar a voz até o fim da programação.

Antes dele, Gilberto Gil emocionou a Cidade do Rock e levantou a possibilidade de ter feito sua última apresentação no festival. "Estive aqui no primeiro. Talvez seja o último... Vamos ver. Preciso descansar um pouco", afirmou. Em sua sexta participação no evento, o cantor revisitou sucessos como "Palco", "Cérebro Eletrônico", "Andar com Fé" e "Toda Menina Baiana". Um dos momentos de destaque aconteceu quando o artista recebeu filhas e netas para interpretar "Ovelha Negra", de Rita Lee.

Jon Batiste apostou na mistura entre seu repertório e referências à música brasileira. Ao piano, o multiartista apresentou improvisos, contou com percussionistas cariocas e incluiu "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor, no espetáculo. Durante "Butterfly", ele dividiu o palco com a bailarina Ingrid Silva, se emocionou e declarou seu carinho pela cidade: "Eu te amo, Rio".

Responsável por abrir o Palco Mundo, Luísa Sonza misturou pop, funk e MPB em uma apresentação com coreografias e participação de Roberto Menescal. Ao lado do músico, cantou "Chico", "Você", "Samba de Verão" e a parceria "Um Pouco de Mim". "Modo Turbo", "Campo de Morango", "Dona Aranha" e "Telefone" também apareceram no repertório.

Palco Sunset

Vanessa da Mata abriu a programação do Palco Sunset com uma sequência de sucessos e recebeu Rubel como convidado. Os dois cantaram "Ainda Bem", "Medo Bobo" e "Carta de Maria". Durante "Face e Avesso", a artista emendou um trecho de "Que País É Este?", da Legião Urbana, enquanto parte do público entoou um coro em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sequência, Roupa Nova apostou na nostalgia e emocionou os fãs com músicas que atravessaram décadas. O grupo recebeu Guilherme Arantes para "Cheia de Charme" e também prestou homenagem ao ex-vocalista Paulinho, morto em 2020. "Dona", "A Viagem", "A Força do Amor", "Coração Pirata" e "Whisky a Go Go" fizeram parte da apresentação.

Péricles transformou o espaço em um baile ao apresentar o projeto "Péricles Canta Motown". O cantor homenageou nomes da música negra americana e interpretou sucessos associados a artistas como The Jackson 5, The Temptations e Lionel Richie. "ABC", "I Want You Back", "I'll Be There" e "All Night Long (All Night)" estiveram entre as canções escolhidas.

Laufey fechou a sequência do palco com uma apresentação marcada por jazz, pop e influência da bossa nova. Em sua primeira passagem pelo Rio, a islandesa agradeceu a inspiração da música brasileira e arriscou cantar em português "Perdido de Amor", de Luiz Bonfá. "Lover Girl", "Madwoman" e "From The Start" também apareceram no repertório.

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