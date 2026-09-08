Gilberto Gil encontra Elton John nos bastidores do Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil encontra Elton John nos bastidores do Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 12:50





No vídeo publicado nas redes sociais, Elton John demonstrou entusiasmo ao rever o brasileiro e exaltou a trajetória de Gil. "Você é uma lenda. Uma lenda. Um homem maravilhoso. Meu Deus, é tão bom conhecer você", declarou o britânico.



Na sequência, Elton voltou a elogiar o cantor. "Você é uma lenda e um homem brilhante. Que Deus te abençoe por toda a música maravilhosa", completou.



Gil também celebrou o reencontro ao compartilhar as imagens. "Foi tão bom te ver novamente, Elton John! Show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço", escreveu. Rio - Gilberto Gil compartilhou, nesta terça-feira (8), um registro do encontro com Elton John nos bastidores do Rock in Rio 2026. Os dois artistas se encontraram na segunda-feira (7), após se apresentarem no Palco Mundo, e trocaram elogios.No vídeo publicado nas redes sociais, Elton John demonstrou entusiasmo ao rever o brasileiro e exaltou a trajetória de Gil. "Você é uma lenda. Uma lenda. Um homem maravilhoso. Meu Deus, é tão bom conhecer você", declarou o britânico.Na sequência, Elton voltou a elogiar o cantor. "Você é uma lenda e um homem brilhante. Que Deus te abençoe por toda a música maravilhosa", completou.Gil também celebrou o reencontro ao compartilhar as imagens. "Foi tão bom te ver novamente, Elton John! Show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço", escreveu.





Antes do encontro, Gilberto Gil acompanhou parte da apresentação do astro britânico ao lado da mulher, Flora Gil, em uma área reservada da Cidade do Rock.



Os dois subiram ao mesmo palco na noite de segunda. Gil, que está em turnê de despedida, levantou durante sua apresentação a possibilidade de aquela ter sido sua última participação no festival. O cantor faz parte da história do Rock in Rio desde a primeira edição, em 1985.



Elton John, por sua vez, encerrou as grandes turnês em 2023, mas mantém apresentações pontuais. Durante o show no Rio, o músico explicou que não passou pelo Brasil em sua turnê de despedida por causa da pandemia de Covid-19 e agradeceu o carinho do público brasileiro.



"Obrigado por serem tão importantes e fazerem parte da minha vida", afirmou.