Ator Lucas Figueiredo no Rock in Rio - Rodrigo T. Ribeiro / Agência O Dia

Ator Lucas Figueiredo no Rock in RioRodrigo T. Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 08/09/2026 10:48

Rio - Curtindo o show de Elton John no camarote do Rock in Rio, na noite desta segunda-feira (7), o ator Lucas Figueiredo falou sobre a emoção de acompanhar de perto a apresentação de um artista que faz parte de sua história desde a infância. Apaixonado pelo cantor, ele revelou que a relação com a música de Elton John começou ainda nos primeiros anos de sua vida, influenciada também pelo trabalho de seu pai.



“Eu estou totalmente apaixonado pelo Elton John. Posso te contar uma coisa? No fundo do coração, sabe por que eu sou artista? Porque o meu pai trabalhou muitos anos na Paris Filmes”, contou Lucas.



Segundo o ator, seu pai atuava na empresa responsável pela importação e distribuição de filmes, e um dos grandes sucessos que chegaram ao Brasil nesse período foi “O Rei Leão”. Lucas nasceu em 1994 e, ainda pequeno, já era encantado pelo universo da animação.



“Em 1996, eu já era um garotinho de dois, três anos, apaixonado pelo Rei Leão. E sabe quem canta a trilha sonora inteira do Rei Leão? É o Elton John”, lembrou, emocionado.



A lembrança tornou o show no Rock in Rio ainda mais especial para o ator, que destacou a força da música na construção de suas memórias e de sua própria trajetória artística.



Além de Elton John, Lucas também celebrou a programação do festival e citou outros grandes nomes que passaram pelos palcos, como Gilberto Gil, Vanessa da Mata, Tiee e Belo. “Hoje foi o melhor dia que aconteceu aqui, o melhor dia do Rock in Rio”, afirmou.



Lucas também aproveitou a passagem pelo festival para falar sobre seu trabalho nos palcos. Atualmente, ele está em São Paulo com o espetáculo “Tenente Seblon”, spin-off de “Querelle”, de Jean Genet.

A montagem tem previsão de chegar ao Rio em novembro.