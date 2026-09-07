Péricles se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026Daniel Pinheiro / Brazil News
O público recebeu o artista com aplausos e gritos. O cantor vestiu uma capa com fotos dos artistas homenageados. Durante a apresentação, Péricles também mudou de visual e apareceu de terno prateado, óculos escuros e chapéu.
Também fizeram parte do repertório as canções "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There", do grupo The Jackson 5; "My Girl", do The Temptations; "All Night Long (All Night)", de Lionel Richie, entre outros sucessos.
O show contou com músicos e backing vocals. "Por favor, muito barulho para a minha banda", pediu o cantor. "Que delícia viver esse momento, Rock in Rio. Obrigado", vibrou o artista. No fim da apresentação, os fãs aclamaram Péricles e gritaram: "Uh, uh, é Periclão".
O cantor Feyjão esteve presente e acompanhou o show no meio da galera. Em entrevista ao O DIA, afirmou que a apresentação foi uma "aula". "Achei fenomenal o Periclão cantando Motown. Show absurdamente maravilhoso, ele cantou tudo o que eu ouvia na minha infância. A minha vida inteira ouvi black music americana. Sou apaixonado por isso. Me sinto completamente preenchido, tirando outras referências para os próximos trabalhos. Assisti essa aula", celebrou.
A aposentada Antonia Martins, de 61 anos, contou que se emocionou devido à perda recente do irmão, que também era fã do cantor. "Eu sou apaixonada por ele. E eu perdi meu irmão que gostava muito do Péricles. Tem 15 dias que ele faleceu. Então, hoje quando eu vi, me desabei de tanto de chorar."
Aniversariante do dia, Marcia Vanderlei completou 61 anos e comemorou a data no Rock in Rio. Ela, que esteve na primeira edição do festival, em 1985, elogiou o show. "Foi indescritível", afirmou a admiradora.
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