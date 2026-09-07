Carol Castro roubou a cena ao chegar ao Rock in Rio nesta segunda-feira Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia
Carol Castro surge com look de Mulher-Gato
Atriz aproveitou o festival para curtir Péricles e contou que Elton John desperta lembranças especiais da mãe, do pai e da irmã
Carol Castro surge com look de Mulher-Gato
Atriz aproveitou o festival para curtir Péricles e contou que Elton John desperta lembranças especiais da mãe, do pai e da irmã
Confira as fotos do quarto dia de Rock in Rio
Com mistura de estilos e gerações, festival reúne Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza e outros nomes
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Cantor norte-americano incorporou diversos sucessos da música brasileira e demonstrou a exímia qualidade no piano
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