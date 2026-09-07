Carol Castro roubou a cena ao chegar ao Rock in Rio nesta segunda-feira Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

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Rodrigo T. Ribeiro
Carol Castro roubou a cena ao chegar ao Rock in Rio nesta segunda-feira (7) com um visual inspirado na clássica Mulher-Gato. O look, segundo a atriz, tem uma história especial: foi presente de um dos últimos filmes que protagonizou, no qual sua personagem usava a peça.
“Esse look tem história, porque ele foi um presente do último filme que eu fiz. Minha personagem usava. Eu me apaixonei e falei: ‘Olha, eu quero para mim’. Aí ganhei. Estou usando pela primeira vez na rua”, contou Carol.
Bem-humorada, a atriz reconheceu a inspiração felina do visual. “É uma pegada Mulher-Gato. Eu tentei dar uma disfarçada para não ficar na fantasia”, brincou. Para Carol, o espírito do festival combina justamente com a liberdade de se expressar. “O festival é liberdade, é construção, é alegria”, afirmou.
Fã da programação do Rock in Rio, Carol contou que tem conseguido aproveitar mais dias do evento desta vez. Ela também revelou que pretende voltar ao festival no dia 11 para levar a filha, Nina, de 9 anos, para assistir ao show do Stray Kids. Antes disso, a atriz quer conferir atrações como Luet de Luna e Flor Gil no Palco Sunset.
No festival, Carol também celebrou a apresentação de Péricles e não economizou nos elogios ao cantor. “Que voz é essa que a gente tem nesse Brasil? E ele cantando esses hits maravilhosos. Eu estou muito feliz, muito feliz”, declarou.
A presença de Elton John no festival também despertou lembranças afetivas na atriz. Ao falar sobre o cantor, Carol contou que as músicas remetem principalmente à mãe, que está viva, e ao pai, já falecido. “Lembro muito da minha mãe. Meu pai já se foi. Também lembraria dele”, contou.
A relação musical com Elton John também passa pela irmã de Carol, que estava no festival acompanhada do sobrinho Miguel. “Minha irmã também é de Elton John. Ela está aqui com o meu sobrinho, Miguel, no meio da galera vendo Péricles”, revelou.
Para Carol, o Rock in Rio vai muito além da música. O festival também é espaço para reencontros e momentos compartilhados em família. “É um lugar de encontros. É um lugar de alegria, de libertação, de ser feliz. E é isso que eu estou conseguindo fazer aqui”, resumiu a atriz.