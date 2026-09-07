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Rock In Rio

Confira as fotos do quarto dia de Rock in Rio

Com mistura de estilos e gerações, festival reúne Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza e outros nomes

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Letícia Montrezor
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
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Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
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O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
Elton John agitou o público do Rock in Rio nesta segunda-feira (7)
O cantor Elton Jhon se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Elton Jhon se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Elton Jhon se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Elton Jhon se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
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O cantor Elton Jhon se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
O cantor Elton Jhon se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).
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Rio - Com uma programação marcada pela diversidade musical, o quarto dia do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7), encerra o primeiro fim de semana do festival. Entre as atrações estão Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Laufey, Péricles, Roupa Nova e Belo, em shows que passeiam por diferentes estilos e gerações. Veja fotos!
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