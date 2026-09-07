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Confira as fotos do quarto dia de Rock in Rio
Com mistura de estilos e gerações, festival reúne Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza e outros nomes
Rio - Com uma programação marcada pela diversidade musical, o quarto dia do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7), encerra o primeiro fim de semana do festival. Entre as atrações estão Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Laufey, Péricles, Roupa Nova e Belo, em shows que passeiam por diferentes estilos e gerações. Veja fotos!
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