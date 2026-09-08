Elton John faz o público dançar e cantar forte no Rock in Rio

Rio - Aos 79 anos, Elton John botou a pista para dançar durante as mais de duas horas de apresentação no Rock in Rio , na noite desta segunda-feira (7). O cantor subiu ao palco com um paletó amarelo fluorescente e camisa azul marinho, combinando com a cor do óculos. Logo ao tocar “Bennie”, segunda música do repertório, o público começou a cantar junto do ídolo e manteve a empolgação até o fim.

A todo momento, o cantor agradecia aos fãs pelo carinho. Além disso, citou que ficou devastado por ter tido um show cancelado no Rio, em 2020, por causa da pandemia. Com isso, a última apresentação na capital fluminense havia sido em 2017.

“Me perguntaram: ‘você viria tocar no Rock in Rio?’ e eu disse que sim. Queria vir para agradecer novamente por todo o amor que vocês têm me demonstrado ao longo da minha carreira neste país tão lindo e às pessoas maravilhosas que vivem nele. Então, obrigado por fazerem parte da minha vida de uma forma tão especial. Muito obrigado”, contou o britânico.

A sexta música, “Rocket man”, foi uma das mais celebradas e cantadas pelo público, assim como “Your Song”, que encerrou o quarto dia de festival, e "Crocodile rock". “Cold Heart”, parceria do britânico com a cantora Dua Lipa, fez a pista inteira dançar, evidenciando as diferentes gerações que foram impactadas pelos sucessos do artista.

A estudante de Marketing Isabele Luise, 20 anos, contou que assistir à apresentação foi a realização de um sonho.



“Eu amo Elton John, foi um show muito bom, incrível. Foi um sonho realizado ouvir tantos hits ao vivo, músicas lindas. Foi realmente inesquecível. Comecei a ouvir mais depois assistir ao filme, me apaixonei também pela história dele e passei a gostar cada vez mais”, comentou.



O casal Omar Diniz, de 66 anos, e Elizabeth Diniz, 60 anos, foi à Cidade do Rock com a expectativa de assistir o Elton John pela quinta vez e saíram surpresos com a duração do show.



“Maravilhoso! Foi muito mais do que eu esperava. Ele ainda pediu para antecipar uma hora, pensei que ele quisesse ir embora cedo. Que nada! Mais de duas horas de show”, pontuou Omar.



Elizabeth relembrou que a música “Skyline Pigeon” foi trilha da novela “Carinhoso”, em 1973. Durante a apresentação, o músico brincou que essa canção só é famosa no Brasil.



“Por ser um festival, a gente pensou que fosse ser um show reduzido. Ele entregou mais de duas horas de show! Em 2017, eu estava aqui e já tinha ido em outros shows dele, mas é sempre muita emoção. Começamos a escutar na década de 70, eu era uma criança. Essa música que ele falou que só fez sucesso no Brasil era de uma novela. Eu não me esqueço, meu irmão era mais velho e amava essa música. Meu irmão é o responsável por amar até hoje! Minha filha foi a vários shows também, eu nunca imaginei que ele fosse gostar assim como eu”, destacou a aposentada.

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