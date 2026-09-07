Belo abraça participante do 'Estrelas da Casa' que esqueceu letra no Rock in Rio - Reprodução / TV Globo

Belo abraça participante do 'Estrelas da Casa' que esqueceu letra no Rock in RioReprodução / TV Globo

Publicado 07/09/2026 21:03

Veja a apresentação dos Cantores do Estrelas Da Casa com Belo no Rock in Rio. #EstrelasDaCasa #RockInRio #PalcoFavela pic.twitter.com/Ub6VJWvIZO — MattyBala (@MattyBala) September 7, 2026

Dez integrantes do reality participaram da apresentação do pagodeiro. Filgueira, representante do Pop, foi o segundo a assumir os vocais de "Palco", de Gilberto Gil, mas não conseguiu completar sua parte da canção.Emocionado, o artista caiu no choro. Ao fim da participação do grupo, Belo se aproximou do cantor e ofereceu um abraço como forma de apoio.A música havia sido apresentada aos participantes pelo produtor musical Alexandre Castilho no domingo (6) e marcou o encontro entre os representantes dos estilos Pop e Pagode no festival.Além de Filgueira, Álec, Bruna Bento, Cinara, Gabriel Nandes, Jefinho, Julliana Franco, Lukinhas, Tori e Uel dividiram o palco com Belo.A participação no Rock in Rio faz parte da dinâmica "Vida de Artista", que coloca os confinados em experiências ligadas à rotina profissional do mercado musical. Os demais competidores acompanharam a apresentação de dentro do Centro de Treinamentos.