Belo abraça participante do 'Estrelas da Casa' que esqueceu letra no Rock in RioReprodução / TV Globo
Veja a apresentação dos Cantores do Estrelas Da Casa com Belo no Rock in Rio. #EstrelasDaCasa #RockInRio #PalcoFavela pic.twitter.com/Ub6VJWvIZO— MattyBala (@MattyBala) September 7, 2026
Dez integrantes do reality participaram da apresentação do pagodeiro. Filgueira, representante do Pop, foi o segundo a assumir os vocais de "Palco", de Gilberto Gil, mas não conseguiu completar sua parte da canção.
Emocionado, o artista caiu no choro. Ao fim da participação do grupo, Belo se aproximou do cantor e ofereceu um abraço como forma de apoio.
A música havia sido apresentada aos participantes pelo produtor musical Alexandre Castilho no domingo (6) e marcou o encontro entre os representantes dos estilos Pop e Pagode no festival.
Além de Filgueira, Álec, Bruna Bento, Cinara, Gabriel Nandes, Jefinho, Julliana Franco, Lukinhas, Tori e Uel dividiram o palco com Belo.
A participação no Rock in Rio faz parte da dinâmica "Vida de Artista", que coloca os confinados em experiências ligadas à rotina profissional do mercado musical. Os demais competidores acompanharam a apresentação de dentro do Centro de Treinamentos.
Belo abraça Filgueira, após ele esquecer a letra da música e chorar na apresentação do Rock in Rio #EstrelasDaCasa pic.twitter.com/J7ZvnMbsxU— MattyBala (@MattyBala) September 7, 2026
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