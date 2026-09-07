Sérgio Aguiar é fã declarado de Elton John - Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Sérgio Aguiar é fã declarado de Elton JohnRodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 18:59

O jornalista Sérgio Aguiar está aproveitando o Rock in Rio 2026 e já tem um momento especial reservado nesta segunda-feira (7): curtir Elton John . Fã declarado do astro britânico, ele conta que a relação com o cantor vem de longa data e que, nos anos 1990, chegou a acompanhar sua passagem pelo Brasil como jornalista.

“Eu já vi quando ele esteve no Brasil, anos 90. Eu estava trabalhando, estava cobrindo o Elton John, e agora vou poder curtir. Vai ser maravilhoso”, contou Sérgio, que está preparado para cantar junto os grandes sucessos do artista.

Entre as músicas que mais mexem com o jornalista estão “Rocket Man”, “Your Song” e “Nikita”. “Eu sei tudo, sei tudo do Elton John”, brincou.

Além de Elton John, Sérgio também aposta em uma noite de clima romântico, com Belo no festival. Para ele, a mistura de atrações e estilos é justamente uma das grandes características do Rock in Rio.

“Eu adoro o astral do Rock in Rio. Apesar da chuva, eu vi o pessoal curtindo, eu curti também. É o astral do Rio. Combina muito com o Rio, essa coisa de energia, vibração e vários estilos, não é só rock que tem aqui”, afirmou.

Sérgio ainda contou que estará presente em outros dias do festival e resumiu o cenário ideal para aproveitar a Cidade do Rock: “Feriado no meio, ou seja, tudo perfeito pra gente aqui. Vamos só torcer pra dar uma trégua pra gente curtir melhor.”