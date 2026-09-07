Espetáculo aéreo será apresentado logo após o show de Gilberto Gil no Rock in Rio - Rodrigo T. Ribeiro

Espetáculo aéreo será apresentado logo após o show de Gilberto Gil no Rock in RioRodrigo T. Ribeiro

Publicado 07/09/2026 16:53 | Atualizado 07/09/2026 19:08

show de Gilberto Gil no Rock in Rio, nesta segunda-feira (7), terá um momento especial após a apresentação do cantor. Uma apresentação exclusiva de drones vai tomar conta do céu da Cidade do Rock, criando uma coreografia de luzes especialmente preparada para a ocasião.

O espetáculo aéreo será apresentado logo após o show e promete marcar a noite com uma combinação de tecnologia, música e imagens no céu. A proposta é celebrar o poder da música de conectar pessoas e diferentes gerações, em uma homenagem que ganha ainda mais significado diante da trajetória de Gilberto Gil.

A apresentação contará com uma coreografia sincronizada de drones, criando diferentes formas e movimentos luminosos no céu da Cidade do Rock. O momento faz parte das experiências especiais preparadas para o festival e deve ser um dos destaques da programação desta segunda-feira.

Para quem estiver no festival, a recomendação é ficar atento ao céu após o encerramento do show de Gilberto Gil para acompanhar o espetáculo.