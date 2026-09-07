O Roupa Nova arrastou uma multidão para a frente do Palco Sunset do Rock in Rio - Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

O Roupa Nova arrastou uma multidão para a frente do Palco Sunset do Rock in RioRodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 17:38 | Atualizado 07/09/2026 19:10





Com as mãos para o alto e muita animação, os fãs acompanharam a música do início ao fim. A abertura já deu o tom de um show memorável, reunindo diferentes gerações em torno das canções que marcaram a trajetória do Roupa Nova. O Roupa Nova arrastou uma multidão para a frente do Palco Sunset nesta segunda-feira (7), no Rock in Rio. A banda começou a apresentação em clima de celebração e colocou o público para cantar logo nos primeiros acordes de “Linda Demais”, um dos grandes clássicos românticos do grupo, lançado em 1985.Com as mãos para o alto e muita animação, os fãs acompanharam a música do início ao fim. A abertura já deu o tom de um show memorável, reunindo diferentes gerações em torno das canções que marcaram a trajetória do Roupa Nova.

Diante da multidão, o vocalista não escondeu a surpresa com a recepção e reagiu ao ouvir o público: “Milagre é isso aqui. Rock in Rio?”. A frase arrancou ainda mais entusiasmo dos fãs, que acompanharam a apresentação em clima de celebração.



Com a energia lá em cima, a banda mostrou desde o primeiro momento que o Sunset seria palco de uma grande celebração para os apaixonados por música romântica.