Apresentação de Belo passeou pelo pagode romântico e embalou os apaixonados - Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Apresentação de Belo passeou pelo pagode romântico e embalou os apaixonadosRodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 19:06

Belo fez a Cidade do Rock cantar, sambar e levantar o copo para o alto. Embaixador do Palco Favela no Rock in Rio 2026, o cantor comandou um show eletrizante, transformando o espaço em uma verdadeira roda de samba a céu aberto.

Com um repertório repleto de sucessos, Belo passeou pelo pagode romântico e embalou os apaixonados, criando um daqueles momentos em que o público canta junto do começo ao fim. A sintonia era visível: milhares de pessoas acompanharam cada música, levantaram os copos de cerveja e celebraram a potência do pagode.

O coro tomou conta da Cidade do Rock e mostrou a força de um gênero que tem profunda ligação com o Rio de Janeiro. Em cima do palco, Belo entregou carisma, emoção e uma grande celebração do samba e do pagode, provando que o ritmo também tem lugar de destaque em um dos maiores festivais de música do mundo.

Foi uma noite de festa, romance e muita cantoria com o pagode ocupando o Palco Favela e mostrando, mais uma vez, que o Rio de Janeiro também se reconhece quando o assunto é samba e pagode.