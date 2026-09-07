Vanessa da Mata canta no Palco Sunset no quarto dia de Rock in Rio 2026André Moreira/ Brazil News
O público aproveitou a estiagem da chuva para curtir a apresentação. O show começou com a canção "Não Me Deixe Só". Em "Face e Avesso", a artista emendou o refrão de "Que País É Este?", da banda Legião Urbana. O público aplaudiu e também gritou: "Olê, olê, olá, Lula, Lula". O coro fazia referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em seguida, Vanessa convidou Rubel para subir ao palco. "Vamos aplaudir", pediu a cantora. "Boa tarde, Rock in Rio. Sempre sonhei em dizer isso", afirmou o convidado. Na sequência, com Rubel no violão, os dois cantaram "Ainda Bem".
A dupla ainda apresentou "Medo Bobo", canção de Maiara & Maraisa, e "Carta de Maria", de Rubel. O cantor deixou o palco sob aplausos.
Prestes a cantar "Gente Feliz", Vanessa complementou o look com ombreiras que combinavam com o figurino repleto de pedrarias. Por fim, agitou o público com a música "Ai, Ai, Ai...". O repertório também contou com "Segue o Som", "Baú", "Amado", "Vem Doce", "Vermelho", "Boa Sorte", "Foice" e "Eu Te Apoio em Sua Fé".
Natural de Santa Catarina, mas morando no Rio há muitos anos, Debora Antunes, de 39 anos, não poupou elogios à apresentação, a primeira que conseguiu prestigiar. "Eu sou muito fã, mas é a primeira vez que consegui ver o show dela. Eu amei, ela é uma diva maravilhosa. A presença de palco, a voz. Tudo dela é maravilhoso."
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